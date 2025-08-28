  • Новость часаРоссийские войска углубились в пригород Купянска
    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай
    Минобороны показало кадры уничтожения корабля «Симферополь» ВМС Украины
    Консульство Словакии спустя два года возобновило выдачу туристических виз россиянам
    Экс-директору Театра сатиры грозит 10 лет лишения свободы
    В Вашингтоне пообещали выступление Трампа по ситуации на Украине
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора
    Украину начали массово покидать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет
    Мэра Владимира арестовали по делу о крупном мошенничестве
    Производитель Лабубу попал в топ-100 богатейших людей мира
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    28 августа 2025, 21:43 • Новости дня

    Белый дом анонсировал выступление Трампа на Генассамблее ООН

    Белый дом анонсировал выступление Трампа на Генассамблее ООН
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступит в Нью-Йорке на 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

    «У меня также есть для вас краткое объявление о расписании на сегодня. Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций во вторник, 23 сентября», – сказала она на брифинге.

    Напомним, делегацию России для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по распоряжению президента страны Владимира Путина, возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, создание новой универсальной по функционалу и легитимности всемирной организации спустя 80 лет после появления ООН невозможно, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов на Петербургском международном юридическом форуме.

    В июне Анналена Бербок стала единственным кандидатом и была избрана председателем юбилейной сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре.

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН, напомнив о ее высказываниях о гордости за деда, служившего в СС.


    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    27 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентный тариф на товары из Индии, чтобы «наказать» страну за закупки российской нефти, передает Bloomberg.

    Новые пошлины вступили в силу с полуночи среды по времени Вашингтона и затронут более 55% индийского экспорта в США – крупнейший рынок для индийских товаров. Наиболее сильно тарифы ударят по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия, однако электроника и фармацевтика останутся вне зоны действия новых мер.

    Решение резко ухудшило отношения между странами, внезапно изменив стратегию США, годами нацеливавшуюся на сближение с Индией для противовеса Китаю. Трамп обвинил Индию в финансировании российской спецоперации через закупки нефти, а власти Индии назвали действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неоправданными». Индийские чиновники были шокированы неожиданными тарифами, которые последовали после месяцев переговоров между Дели и Вашингтоном.

    Экспортеры опасаются обвала заказов и сокращения рабочих мест, особенно в сферах одежды, обуви и игрушек.

    «Это будет очень серьезным ударом для индийских экспортеров, потому что 50-процентный тариф невозможен для большинства клиентов», – заявил управляющий директор Farida Shoes Исрар Ахмед. По его словам, покупатели уже просят делиться спецификациями с поставщиками из Бангладеш и Вьетнама, что грозит потерей контрактов.

    На фоне ухудшения отношений Индия укрепляет связи с участниками блока БРИКС, а также ускоряет переговоры по торговле и совместным проектам с Россией и Китаем. США тем временем отложили очередной раунд торговых переговоров, что ставит под вопрос перспективы заключения соглашения к осени. Оценки Citigroup показывают, что совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар.

    Индийские власти обсуждают меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе реформу налога на потребление.

    Рынки страны закрылись в среду из-за праздника, но накануне рупия стала самой слабой валютой Азии, а отток иностранных инвестиций превысил 5 млрд долларов с июля.

    Аналитики предупреждают, что столь высокие тарифы могут подорвать позиции Индии в глобальных цепочках поставок и привести к массовой безработице в экспортных центрах.

    СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    The New York Times пишет, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    27 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса

    Трамп обвинил Джорджа Сороса и его сына в поддержке насилия

    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса
    @ M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

    Дональд Трамп призвал к уголовному преследованию финансового магната Джорджа Сороса и его сына за поддержку насильственных акций в Соединенных Штатах, пишет РИА «Новости».

    В социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Джордж Сорос и его чудесный сын – левак-радикал – должны быть обвинены в рамках акта «Рико» из-за их поддержки насильственных протестов по всем Соединенным Штатам».

    Он отметил, что такие действия наносят существенный вред стране и добавил: «Сорос и его группа психопатов стали причиной огромного ущерба нашей стране». Также Трамп обратился к друзьям миллиардера с западного побережья с призывом быть осторожными, поскольку, по его словам, правительство внимательно следит за происходящим.

    Акт «Рико» предполагает уголовное преследование всех участников преступной группы, если преступление совершено хотя бы одним из них. Трамп подчеркнул, что нельзя позволять «чокнутым разрывать на части Америку, не давать им продохнуть и быть свободными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент отметил схожесть темпераментов Дональда Трампа и Джорджа Сороса, выделив их нетерпеливость при заключении крупных сделок.

    Напомним, организации, финансируемые Соросом, препятствовали депортации более 530 тыс. мигрантов из США после соответствующего решения суда, заблокировав инициативу администрации Трампа.

    В Европе «агенты Сороса» вступили в противоборство с союзниками Дональда Трампа.

    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    27 августа 2025, 13:48 • Новости дня
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето, что приблизило открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз уже этой осенью, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

    Решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    По данным источников издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС. Это позволит странам Евросоюза выйти из тупика по вопросу расширения сообщества за счет двух восточноевропейских стран.

    В материале отмечается, что решение может быть принято в течение ближайших дней или недель. Еще один европейский дипломат заявил, что в отношении Молдавии с открытием переговорного кластера лучше не спешить из-за предстоящих парламентских выборов, поскольку это может оказаться недальновидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостоит давлению со стороны США и поддержке Украины в этом вопросе.

    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    25 августа 2025, 23:36 • Новости дня
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные специалисты внимательно анализируют боевые действия на Украине, в которых широко используются беспилотные летательные аппараты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что такого масштаба вооруженный конфликт не происходил со времен Второй мировой войны, отметив особенности применения современных дронов, передает ТАСС.

    «Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников», – сказал он. По словам американского лидера, «войны беспилотников раньше не было», и минобороны США тщательно изучает происходящее. Трамп отметил, что министр обороны Пит Хегсет и другие специалисты уделяют особое внимание анализу этой формы конфликта. «Это совершенно новый вид войны», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, по данным Financial Times, обсуждал с Соединенными Штатами совместную программу по производству дронов, часть проектов планируется реализовать на американских предприятиях. Зеленский заявил о предложенной США программе, предусматривающей выпуск 10 млн дронов ежегодно.

    26 августа 2025, 09:17 • Новости дня
    NYT: Тарифы Трампа ускорили снижение влияния США в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта, снижая зависимость от США, пишет The New York Times (NYT).

    Тарифная политика президента США Дональда Трампа не приведет к восстановлению американского влияния на мировой арене, а напротив, лишь ускорит его снижение, сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты The New York Times. Авторы статьи подчеркивают, что «тарифы Трампа учат другие страны, что зависимость от Америки опасна».

    The New York Times отмечает, что если Европа, Южная Корея и Япония в целом согласились на требования Белого дома, то такие крупные развивающиеся экономики, как Бразилия и Индия, не намерены поддаваться давлению Вашингтона. Согласно публикации, бразильские экспортеры начали активно развивать связи с компаниями из Африки, Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии, а индийские компании ускорили получение разрешений на экспорт в другие страны.

    Газета указывает, что если Бразилии и Индии удастся адаптироваться к новой тарифной политике США, это станет примером для других государств и подтолкнет их к созданию собственных стратегий минимизации рисков, связанных с американскими пошлинами. The New York Times прогнозирует, что число стран, стремящихся снизить экономическую зависимость от Вашингтона, в ближайшие годы будет только расти.

    Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий, а позднее неоднократно менял тарифные ставки в отношении ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Евросоюз готовит ответные меры на тарифы США и надеется на возможность сделки. Глава Еврокомиссии заявила о риске разрыва поставок между США и Евросоюзом.

    26 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Доллар ослабел после попытки Трампа отстранить члена ФРС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ослабление доллара на мировых торгах связано с опасениями инвесторов после попытки Дональда Трампа добиться отставки Лизы Кук из совета управляющих ФРС США.

    Курс доллара к основным мировым валютам начал снижаться, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 12.04 мск евро вырос до 1,1622 доллара, а доллар подешевел к иене до 147,56 иены. Индекс доллара, отражающий динамику курса доллара к корзине валют шести ключевых торговых партнеров США, уменьшился на 0,04%, до 98,41 пункта.

    Причиной снижения стала новость о попытке президента США Дональда Трампа отстранить от должности Лизу Кук, одного из членов совета управляющих ФРС. Трамп обвинил Кук в «потенциально преступном поведении», утверждая, что она могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях. Кук отказалась покидать пост, заявив в СМИ, что продолжит работать и помогать американской экономике.

    Эксперты отмечают, что увольнение Кук может усилить опасения по поводу независимости ФРС. По словам стратега National Australia Bank Родриго Катрил, если Трамп добьется своего, то потенциально сможет сформировать совет управляющих, лояльный его позиции, сообщает агентство Bloomberg.

    Также в ближайшее время ожидается публикация макроэкономической статистики. Аналитики прогнозируют снижение индекса доверия потребителей в США с 97,2 до 96,4 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назначил Стивена Мирана в совет директоров Федеральной резервной системы вместо Адрианы Куглер. Сенатор США ранее распространил фейк об отставке главы ФРС Джерома Пауэлла. Конфликт Белого дома с руководителем ФРС ускоряет дедолларизацию мировой экономики.

    26 августа 2025, 01:39 • Новости дня
    Трамп подписал указ против сожжения флага США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предписывает министерству юстиции и другим властям страны расследовать случаи сожжения флага и, если есть основания, привлекать виновных к ответственности.

    Согласно документу, минюст должен придавать приоритет максимально возможному применению уголовного и гражданского законодательства в отношении осквернения флага, если такие действия нарушают законы и не подпадают под защиту свободы слова, передает ТАСС.

    Указ предусматривает возможность проверки, связано ли сожжение флага с провокацией насилия или беспорядков. В документе отмечено, что такие действия часто используются иностранными гражданами для запугивания американцев и угроз насилием по национальному признаку. В таких случаях власти смогут депортировать виновных из США или вводить против них визовые ограничения.

    «Если вы сжигаете флаг, вас ждет один год тюремного заключения. Никакого досрочного освобождения, ничего подобного», – заявил Трамп при подписании указа. Он выразил уверенность, что после введения этих мер случаи сожжения флага прекратятся.

    Глава минюста США Пэм Бонди добавила, что ведомство исполнит положения указа, не нарушая положения первой поправки к Конституции США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США в 1989 году принял решение, признающее сжигание флага формой политического выражения. Запрет на сжигание флага оказался невозможен из-за защиты, предоставляемой первой поправкой Конституции.

    27 августа 2025, 11:35 • Новости дня
    Politico: Пошлины на товары из Индии разрушат отношения Вашингтона и Дели

    Politico: Пошлины на товары из Индии разрушат отношения между Вашингтоном и Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Напряженность между Вашингтоном и Нью-Дели усилится из-за решения США ввести дополнительные пошлины на индийские товары, повысив их до 50%, сообщает Politico.

    США приняли решение повысить тарифы на индийские товары до 50%, сообщает Politico.

    Новые ограничения вступают в силу в среду и связаны с попытками оказать давление на Индию из-за ее закупок российской нефти. Белый дом подтвердил, что не планирует откладывать введение дополнительной пошлины, несмотря на надежды на улучшение отношений после назначения Серджио Гора послом США в Индии.

    «Введение пошлин расценивается как удар по доверию к партнерству Индии и США», – заявил бывший представитель Индии в ООН Сайед Акбаруддин.

    Он считает, что если не сдержать такие шаги, это может разрушить стратегическую сближенность стран, достигнутую за последние 20 лет.

    Власти Индии ранее называли новые тарифы «несправедливыми, необоснованными и неразумными», отмечая, что страна примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

    Эксперты отмечают, что напряженность в отношениях может сохраниться до потенциальной встречи Дональда Трампа и Нарендры Моди на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Ранее США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии.

    Президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот отклонил все попытки.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    СМИ писали, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    27 августа 2025, 09:35 • Новости дня
    Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что Дональд Трамп является самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю награды, сообщает компания PBS.

    Стивен Уиткофф заявил о поддержке Дональда Трампа как кандидата на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС.

    Уиткофф подчеркнул, что считает Трампа лучшим кандидатом за всю историю существования этой награды. Он отметил, что надеется на то, что Нобелевский комитет осознает уникальную роль американского лидера.

    По его словам, США с командой Трампа продолжают выполнять функции посредников в мировых конфликтах. Уиткофф указал, что в настоящее время идут переговоры о присоединении новых стран к Авраамовым соглашениям между Израилем и государствами мусульманского мира.

    СМИ писали, что европейские страны могут попытаться склонить Дональда Трампа на свою сторону в вопросе урегулирования украинского конфликта, предложив ему номинацию на Нобелевскую премию мира.

    Перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп активизировал усилия по продвижению своей кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

    Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения себе Нобелевской премии мира в разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    28 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    WSJ сообщила о планах ВМС США провести парад для Трампа

    ВМС США решили осенью устроить парад из-за недовольства Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы США запланировали осенью масштабный парад флота после разочарования Трампа июньским мероприятием в Вашингтоне, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации.

    ВМС США намерены провести крупный парад этой осенью для президента Дональда Трампа, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию The Wall Street Journal.

    По данным издания, Трамп выразил недовольство прошедшим в июне парадом, посвященным 250-летию сухопутных войск, и отметил низкий уровень строевой подготовки участников.

    После этих заявлений президенту, руководство ВМС решило провести более впечатляющее празднование. Газета The Wall Street Journal сообщает, что флот рассчитывает оправдать ожидания главы государства и устроить «блестящее шоу морского флота».

    Масштабы и программа предстоящего парада пока не раскрываются, но подчеркивается, что событие призвано произвести сильное впечатление на президента и общественность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне начался военный парад. Проведение парада обошлось США в 30 млн долларов. Юбилей армии США стал днем уныния для американцев.

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

