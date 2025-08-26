В Египте начали блокировать телефоны российских туристов

Tекст: Алексей Дегтярев

На египетских курортах Шарм-эль-Шейха и Хургады продолжают блокировать телефоны российских туристов, ранее уже посещавших страну и использовавших там египетские сим-карты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Устройства перестают работать как с местными операторами, так и в роуминге, что вызывает сложности у десятков отдыхающих.

Представители отделений связи в аэропортах предлагают туристам разблокировку телефонов, однако из-за больших очередей многие не успевают пройти процедуру. Самостоятельно снять блокировку практически невозможно из-за технических ограничений.

На курортах некоторые местные жители начали предлагать россиянам приобрести модемы с 4G интернетом в качестве альтернативы заблокированным телефонам. Такая практика стала особенно актуальной после принятия властями Египта нового закона об обязательной регистрации телефонов.

В июне стало известно, что правительство Египта обязало отключать от сотовых сетей новые телефоны, если за 90 дней они не пройдут официальную регистрацию.

