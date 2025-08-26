Рэперу Lil Nas X предъявлены обвинения за драку с полицией

TMZ: Рэперу Lil Nas X предъявили обвинения за драку с полицией

Tекст: Мария Иванова

Американскому рэперу Монтеро Ламару Хиллу, известному как Lil Nas X, предъявлены обвинения по четырем тяжким статьям, включая нанесение телесных повреждений полицейскому, передает TMZ.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе: артист был задержан после того, как, гуляя по городу в нижнем белье, вступил в потасовку с сотрудниками полиции, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что Lil Nas X грозит несколько лет тюремного заключения. Рэперу также предъявлено обвинение в сопротивлении должностному лицу.

По информации канала NBC, суд уже состоялся в понедельник. После заседания Lil Nas X был отпущен под залог в 75 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рэп-исполнитель Lil Nas X получил главную награду MTV Video Music Awards 2021 за клип на песню Montero (Call Me By Your Name).

