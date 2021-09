Президента Польши обвинили в оскорблении Меркель Выбран обладатель главной награды MTV Video Music Awards 2021 13 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Американский рэп-исполнитель Lil Nas X стал обладателем главной награды премии MTV Video Music Awards 2021 в категории «Видео года» за клип на песню Montero (Call Me By Your Name), сообщили организаторы. Клип певца также получил награду за лучшую режиссуру, передает РИА «Новости». Кроме Lil Nas X за главную награду боролись американская певица Doja Cat с песней Kiss me More, певец Эд Ширан и его композиция Bad Habits, канадец The Weeknd с треком Save Your Tears, исполнительницы Карди Би и Megan Thee Stallion с песней WAP, а также певцы DJ Khaled и Дрейк с композицией Popstar. Ранее американская певица Тейлор Свифт получила главную награду премии MTV Video Music Awards 2019 в категории «Видео года» за клип на песню You Need to Calm Down.

Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу 12 сентября 2021, 15:11

Текст: Дарья Григоренко

Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии властей Украины после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита. «Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее?» – написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу. «Как же незалежность? Гордость за свой язык?» – продолжил Пушков. По его словам, смена письменности не поможет Украине стать частью цивилизованного мира. «В мозгах дело, в мозгах», – резюмировал он. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины. На Украине призвали избавиться от границы с Польшей 12 сентября 2021, 14:35

Текст: Евгения Шестак

Между Украиной и Польшей не должно быть границ, от них следует избавиться, скорее всего, однажды так и произойдет, заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. «Например, граница существует между странами – членами Европейского союза, но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германий, между странами Европейского союза», – цитирует РИА «Новости» дипломата. Однако он также признал, что сегодняшняя Украина далека даже от Польши до вступления в ЕС. Чтобы решить проблему с границами на нынешнем этапе, Дещица призвал украинские и польские власти увеличить число погранпереходов: по его мнению, так можно будет быстрее попасть из одной страны в другую. В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. Она также заявила, что Украине понадобится около 20 лет, чтобы достичь соответствия критериям вступления в Евросоюз. При этом спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявлял, что технического достижения критериев недостаточно для вступления в альянс. Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Между тем в июле украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В России впервые применили навесной огонь из БМД 12 сентября 2021, 12:23

Текст: Дарья Григоренко

Навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщило Минобороны России. «На полигоне Струги Красные в ходе учений «Запад» десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». В Минобороны подчеркнули, что огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа «Орлан». Стрельба с закрытых позиций – стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД. БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 км. Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров «Ракушка» и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы «боевиков». Ранее сообщалось, что массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным «оккупацию территорий» 12 сентября 2021, 15:53

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий», заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом». «Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России – в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», – приводит его слова РИА «Новости». Никифоров заявил, что против такой встречи выступает Москва, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи «вопрос Крыма». «А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» – отметил он. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Эксперт прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами Жванецкого 12 сентября 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами сатирика Михаила Жванецкого. «Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, у людей горе, они хотят поторговаться. Нормально», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал сообщение источника РИА «Новости» в военном ведомстве Судана о том, что власти республики хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря. По имеющейся у источника данным, в Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. При этом источник отметил, что Россия еще не ответила на предложение. В середине июля МИД Судана опроверг предположение о давлении иностранных держав, в том числе Соединенных Штатов, из-за решения Хартума разместить ПМТО ВМФ России. Напомним, 1 июля президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России «для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации». Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества. В июне российское правительство одобрило проект соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана. В начале декабря 2020 года Россия заключила соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ РФ. В апреле СМИ сообщали, что Судан якобы приостановил действие соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности. Химик оценил вероятность смертельного отравления арбузом 12 сентября 2021, 08:58

Текст: Евгения Шестак

Отравления арбузами происходят регулярно, но это никогда не приводит к летальным случаям, заявил доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин. «То есть это может быть связано либо с тем, что арбуз был специально отравлен, либо что это вообще с арбузом никак не связано», – рассказал Мустафин в беседе с телеканалом Рен ТВ. Говоря о так называемом арбузном отравлении, в результате которого в Москве 10 человек пострадали и двое умерли, эксперт подчеркнул, что не все отравившиеся ели арбузы. В связи с этим он предположил, что виною могут быть средства дезинфекции. «Эти вещества, которые используются для борьбы с крысами, с мышами и даже тараканами, они действительно являются очень токсичными, многие из этих веществ аналогичны тем веществам, которые применяются как боевое химическое оружие», – рассказал Мустафин. Он отметил, что подобные средства могут представлять опасность, если не соблюдать при их использовании правила безопасности. «Если это будет использовать непрофессионал, то действительно это может привести к летальным последствиям», – отметил доктор химических наук. Ранее сообщалось, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Путин рассказал о своем сломанном носе 12 сентября 2021, 15:26

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос. «Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя. В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2» 12 сентября 2021, 11:52

Текст: Евгения Шестак

Власти США и Германии найдут способы противодействовать проекту «Северный поток – 2», это произойдет, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер. По его словам, сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами, передает издание «Главред Украина». Тот факт, что России позволили построить трубопровод без новых санкций, объясняется исключительно финансовыми выгодами, уточнил Волкер. «Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – добавил Волкер, пригрозив Москве «серьезными» последствиями в случае угроз. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Трамп назвал фантастическим российского боксера Ковалева 12 сентября 2021, 08:20

Текст: Евгения Шестак

Экс-президент США Дональд Трамп во время боксерского боя во Флориде между американцем Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом назвал фантастическим российского боксера Сергея Ковалева. Трамп взял на себя функции комментатора серии боксерских боев, которые проходят в его домашнем штате Флорида. Перед встречами Трамп вспоминал о знаменитых поединках прошлого, передает РИА «Новости». Когда речь зашла о мексиканском борце Канело Альвареса, который в 2019 году нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11 раунде. «А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?.. Что случилось с Сергеем, где он?» – задался вопросом Трамп. По его словам, люди «не были так уверены насчет того боя». Ковалев, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе, в начале года должен был провести поединок с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой. Россиянин настаивает на том, что не принимал запрещенные препараты целенаправленно. В 2019 году Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Канело Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде 12 сентября 2021, 15:19

Текст: Евгения Шестак

Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин. «Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1». По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин. Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте. Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob 12 сентября 2021, 16:46

Текст: Елена Мирошниченко

Сайт Antijob с негативными отзывами о работодателях был заблокирован Роскомнадзором, на сайте публиковались негативные отзывы о работодателях. По данным администрации сайта, доступ к базе данных непорядочных работодателей закрыли временно по решению суда. «Нас блокируют несколько раз в год. Иногда чаще», – сообщается в Telegram-канале портала. По данным канала, блокировка «играет на руку недобросовестным работодателям, которые любят прикидываться «жертвами клеветы и поруганной репутации». Ранее Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство. Иеромонах назвал приписанную Александру Невскому знаменитую фразу 12 сентября 2021, 13:16

Текст: Евгения Шестак

Знаменитую фразу Александра Невского «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» приписали князю кинематографисты, рассказал насельник Александро-Невской Лавры иеромонах Марк (Бирюков). Иеромонах раскрыл, что цитата появилась в знаменитом фильме «Александр Невский», снятом в 1938 году, и не принадлежит святому. «Скорее всего, это слова, которые были ему приписаны», – цитирует РИА «Новости» иеромонаха. Марк подчеркнул, что несмотря на это, фильм представляет момент, который «являет Александра Невского как святого». «Когда ливонские рыцари попадают в плен, он их не убивает, а отпускает как раз с этими словами («кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», – прим. ВЗГЛЯД), чтобы они их передали», – заявил иеромонах. Ранее президент Владимир Путин на открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области заявил, что победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере продемонстрировала, что Русь не сломлена. На Украине предложили перейти с кириллицы на латиницу 12 сентября 2021, 09:38

Текст: Евгения Шестак

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Он подчеркнул, что это одна из фундаментальных вещей, которую необходимо сделать. «Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», – цитирует «Страна.ua» Данилова. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины. Ранее Нацкомиссия по стандартам государственного языка сообщила, за месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине. В октябре 2020 года языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%. Глава СК поручил изучить причины и основания задержания россиянина в аэропорту Праги 12 сентября 2021, 18:56 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги. «Председатель Следственного комитета России поручил изучить основания задержания в Чешской Республике российского гражданина», – говорится в сообщении на сайте СК. В СК подчеркнули, что «в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета России поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства». Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России, основанием послужил международный орден на арест, выданный Украиной. Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение 12 сентября 2021, 14:11

Текст: Евгения Шестак

Одному из руководителей организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (признана экстремистской и запрещена в России) Нариману Джелялову ужесточили обвинение в совершении диверсии в Крыму, сообщил его адвокат Николай Полозов. Подзащитный обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). «Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение», – объяснил адвокат в Facebook. По его словам, сейчас Джелялов находится в СИЗО Симферополя с еще одним арестованным. Им является фигурант дела в отношении свидетелей Иеговы* (экстремистская организация запрещена в РФ). Условия содержания удовлетворительные, добавил Полозов. Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.