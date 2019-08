Назван обладатель MTV Video Music Awards 2019

Американская певица Тейлор Свифт получила главную награду премии MTV Video Music Awards 2019 в категории «Видео года» за клип на песню You Need to Calm Down.

Кроме Свифт, на главную награду претендовали американские рэперы 21 Savage и J. Cole, американская поп-рок-группа Jonas Brothers, дуэт Билли Рэй Сайруса и Lil Nas X и американские певицы Ариана Гранде и Билли Айлиш, передает РИА «Новости».

При этом Гранде стала по версии MTV Video Music Awards «артистом года», Билли Айлиш – «лучшим новым артистом» Песня Арианы Гранде и американского поп-дуэта Social House «Boyfriend» была признана «песней лета», а клип Билли Айлиш «Bad Guy» взял категорию «лучший монтаж».

Церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards проходила в понедельник вечером в Ньюарке.