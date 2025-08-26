В Дагестане после массового отравления закрыли пищеблок отеля «Рубас»

Tекст: Алексей Дегтярев

Меры приняли после того, как на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе отравились порядка 30 человек, большинство из которых дети, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

СК завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Специалисты выявили грубые нарушения санитарного законодательства на пищеблоке отеля «Рубас», включая отсутствие поточности технологических процессов, документов на продукцию, медицинских книжек у персонала и антисанитарное состояние.

Также установлено, что группа детей 23 августа посещала турбазу «Остров Рафт», где выявили полное отсутствие необходимого технологического режима приготовления блюд и набора помещений.

Напомним, на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана массово отравились дети, также зафиксированы несколько отравлений взрослых.