Рублев с победы стартовал на Открытом чемпионате США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Дино Прижмичем в первом круге Открытого чемпионата США по теннису, сообщает ТАСС. Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Рублева, который стартовал на турнире под 15-м номером посева.

Хорватский теннисист Прижмич попал в основную сетку через квалификацию. Следующим соперником россиянина во втором круге станет американец Тристан Бойер, получивший специальное приглашение от организаторов турнира.

Андрею Рублеву 27 лет, он занимает 15-ю строку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и имеет в активе 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев пока не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году спортсмен стал олимпийским чемпионом в миксте с Анастасией Павлюченковой, а также выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP в составе команды России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская пара Мирра Андреева и Даниил Медведев уступили соперникам в четвертьфинале микста US Open. Андрей Рублев и чешка Каролина Мухова также проиграли свой четвертьфинальный матч и покинули турнир.