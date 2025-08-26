Москвичам пообещали ливень и ветер в Москве во вторник

Москвичам пообещали ливень и до +15 во вторник

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, настоящая осень придет в Москву уже во вторник, когда жителей города ожидают ливень, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 15 градусов, передает РИА «Новости». Тишковец добавил, что такие погодные условия соответствуют климатической норме второй половины сентября.

Тишковец отметил: «Вторник станет самым холодным днем на этой неделе. Погода, по всем параметрам атмосферы, будет напоминать настоящую осень». Причиной станет влияние тыловой части североатлантического циклона, который принесет в регион порции полярного воздуха и дождевые облака из района Баренцева моря.

По прогнозу, в столице и области ожидается облачная, с прояснениями погода. Кратковременный ливень принесет до 4-6 литров осадков на квадратный метр. Столбики термометров покажут в Москве от плюс 12 до плюс 15 градусов, а в Подмосковье – от плюс 11 до плюс 16.

Ветер прогнозируется юго-западный, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, местами будут отмечаться порывы. Атмосферное давление будет постепенно расти и достигнет 743 миллиметров ртутного столба.

