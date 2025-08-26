В Аргентине нашли украденную нацистами картину итальянского художника

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Аргентине обнаружена картина итальянского художника Витторе Гисланди, которая, по мнению Агентства культурного наследия Нидерландов, была изъята нацистами у коллекционера Жака Гаудстиккера во время Второй мировой войны, передает ТАСС. О находке сообщил телеканал TN.

Как стало известно журналистам издания Algemeen Dagblad, картина «Портрет дамы» оказалась в собственности дочерей финансиста нацистов Фридриха Кадгина, который после войны эмигрировал в Аргентину. Произведение заметили на фотографии дома, выставленного на продажу одной из наследниц, и эксперты подтвердили его аутентичность.

Семья Гаудстиккера намерена подать в суд, чтобы добиться возвращения картины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мадриде нашли картину английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, которую украли почти десять лет назад. Стоимость произведения оценивают в 5 млн долларов.