В Аргентине нашли украденную нацистами картину итальянского художника
В Аргентине на одной из фотографий дома, выставленного на продажу, обнаружили картину Витторе Гисланди, похищенную у голландского коллекционера в годы Второй мировой войны.
В Аргентине обнаружена картина итальянского художника Витторе Гисланди, которая, по мнению Агентства культурного наследия Нидерландов, была изъята нацистами у коллекционера Жака Гаудстиккера во время Второй мировой войны, передает ТАСС. О находке сообщил телеканал TN.
Как стало известно журналистам издания Algemeen Dagblad, картина «Портрет дамы» оказалась в собственности дочерей финансиста нацистов Фридриха Кадгина, который после войны эмигрировал в Аргентину. Произведение заметили на фотографии дома, выставленного на продажу одной из наследниц, и эксперты подтвердили его аутентичность.
Семья Гаудстиккера намерена подать в суд, чтобы добиться возвращения картины.
