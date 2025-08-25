Цена нефти Brent превысила отметку 69 долларов за баррель

Tекст: Евгения Караваева

Стоимость фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE превысила 69 долларов за баррель, передает ТАСС. По состоянию на 19.32 по московскому времени цена Brent увеличилась на 1,86% и составила 69,05 долларов за баррель.

К 19.55 по московскому времени рост фьючерса на Brent ускорился, достигнув 69,07 долларов за баррель, что соответствует прибавке 1,89%. Одновременно фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре также росли на 2,05%, до отметки 65,1 доллара за баррель.

Это первый случай с 6 августа 2025 года, когда стоимость Brent преодолела отметку в 69 долларов за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть остались стабильны в пятницу на фоне прогнозов по увеличению предложения на рынке. В понедельник мировые цены на нефть пошли в рост из-за ожиданий относительно поставок и монетарной политики в США.