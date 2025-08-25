Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Цена нефти Brent превысила отметку 69 долларов за баррель
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре 2025 года вновь поднялись выше ключевого уровня впервые за почти три недели.
Стоимость фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE превысила 69 долларов за баррель, передает ТАСС. По состоянию на 19.32 по московскому времени цена Brent увеличилась на 1,86% и составила 69,05 долларов за баррель.
К 19.55 по московскому времени рост фьючерса на Brent ускорился, достигнув 69,07 долларов за баррель, что соответствует прибавке 1,89%. Одновременно фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре также росли на 2,05%, до отметки 65,1 доллара за баррель.
Это первый случай с 6 августа 2025 года, когда стоимость Brent преодолела отметку в 69 долларов за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть остались стабильны в пятницу на фоне прогнозов по увеличению предложения на рынке. В понедельник мировые цены на нефть пошли в рост из-за ожиданий относительно поставок и монетарной политики в США.