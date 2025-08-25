Арестован третий подозреваемый по делу о гибели человека во время джиппинга

Tекст: Алексей Дегтярев

Следователи установили, что 46-летний местный житель вместе с водителем предоставлял платные услуги по перевозке пассажиров в районе города Адлера, передает РИА «Новости».

Два дорожно-транспортных происшествия, связанных с джиппингом, произошли в Сочи 17 августа. Вечером автомобиль «УАЗ», перевозивший туристов, перевернулся в Лазаревском районе, двое человек погибли, шесть пассажиров и водитель пострадали. Лазаревский районный суд арестовал водителя на два месяца.

Напомним, в Сочи завели уголовное дело после гибели двух человек, включая несовершеннолетнего, во время экстремального катания на джипах.

Суд арестовал водителя, подозреваемого в оказании опасных услуг во время джиппинга.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточняли, что в аварии погиб 16-летний подросток.