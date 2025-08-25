Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Арестован третий подозреваемый по делу о гибели человека во время джиппинга
По делу о небезопасных услугах после аварий с джиппингом в Сочи арестовали третьего подозреваемого, им оказался местный житель, сообщили в региональном Следственном управлении СК.
Следователи установили, что 46-летний местный житель вместе с водителем предоставлял платные услуги по перевозке пассажиров в районе города Адлера, передает РИА «Новости».
Два дорожно-транспортных происшествия, связанных с джиппингом, произошли в Сочи 17 августа. Вечером автомобиль «УАЗ», перевозивший туристов, перевернулся в Лазаревском районе, двое человек погибли, шесть пассажиров и водитель пострадали. Лазаревский районный суд арестовал водителя на два месяца.
Напомним, в Сочи завели уголовное дело после гибели двух человек, включая несовершеннолетнего, во время экстремального катания на джипах.
Суд арестовал водителя, подозреваемого в оказании опасных услуг во время джиппинга.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточняли, что в аварии погиб 16-летний подросток.