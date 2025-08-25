Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки

Ощутимое землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточного берега Камчатки

Tекст: Мария Иванова

Ощутимое землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточного побережья Камчатки, передает РИА «Новости».

По информации местного филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в акватории Тихого океана, примерно в 419 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 33,9 километра.

Сейсмическое событие зарегистрировано в понедельник в 6.48 по всемирному координированному времени, что соответствует 18.48 по камчатскому времени. Подземные толчки ощущались в прибрежной зоне, включая сам Петропавловск-Камчатский, указывают данные карты инструментальной интенсивности.

Это уже четвертое землетрясение магнитудой выше 5,0 за один день в регионе.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после чего в регионе наблюдается серия афтершоков. Сейсмологи отмечают, что интенсивность и мощность повторных толчков постепенно снижается, большинство из них не ощущаются жителями.

Накануне землетрясение магнитудой 5,8 случилось на Камчатке.

В минувшие выходные сейсмологи зафиксировали два афтершока магнитудой выше 5,0 у побережья Камчатки.

До этого на Камчатке за сутки произошли 27 афтершоков.