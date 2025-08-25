Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки

Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Мощные подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксированы в акватории Тихого океана вблизи Камчатки, эпицентр находился в сотнях километров от Петропавловска-Камчатского.
Ощутимое землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточного побережья Камчатки, передает РИА «Новости».
По информации местного филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в акватории Тихого океана, примерно в 419 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 33,9 километра.
Сейсмическое событие зарегистрировано в понедельник в 6.48 по всемирному координированному времени, что соответствует 18.48 по камчатскому времени. Подземные толчки ощущались в прибрежной зоне, включая сам Петропавловск-Камчатский, указывают данные карты инструментальной интенсивности.
Это уже четвертое землетрясение магнитудой выше 5,0 за один день в регионе.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после чего в регионе наблюдается серия афтершоков. Сейсмологи отмечают, что интенсивность и мощность повторных толчков постепенно снижается, большинство из них не ощущаются жителями.
Накануне землетрясение магнитудой 5,8 случилось на Камчатке.
В минувшие выходные сейсмологи зафиксировали два афтершока магнитудой выше 5,0 у побережья Камчатки.
До этого на Камчатке за сутки произошли 27 афтершоков.