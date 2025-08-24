Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?7 комментариев
При атаках беспилотников на Белгород пострадали четверо мирных жителей
В результате ударов беспилотников на территории Белгородской области были ранены четверо гражданских, среди них пассажиры автобуса и работники коммерческого объекта.
О раненых в результате атак украинских беспилотников сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС. Гладков заявил: «ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на нашу область. Ранены четыре мирных жителя».
По его данным, в городе Валуйки мужчина и женщина пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект: у мужчины диагностированы баротравма, осколочные ранения спины и головы, у женщины – баротравма. В селе Солоти дрон ударил по автобусу предприятия, пострадал водитель – у него множественные осколочные ранения лица, рук и ног, сейчас он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.
В Борисовском районе беспилотник атаковал автомобиль, водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью, врачи выявили у него баротравму. После оказания помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе хутора Балки Шебекинского округа Белгородской области украинский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику. В результате атаки пострадал мирный житель. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о происшествии.