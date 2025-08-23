В Курске отметили 82 года Победы на Огненной Дуге

Жители Курска почтили память погибших на Огненной дуге и открыли Памятный крест

Tекст: Вера Басилая

Памятные события прошли в Курской области в День воинской славы России. Жители Курска возложили цветы и венки к Вечному огню мемориального комплекса «Курская дуга» в память о героях, погибших в боях за Родину. В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Александр Хинштейн отметил особое значение Курской битвы для своей семьи.

«Для меня Курская битва имеет особенное значение, это личная история: 23 августа 1943-го в боях под Харьковом погиб мой дед – младший сержант Абрам Регирер. Уверен, что судьба распорядилась так неспроста: сегодня, когда я работаю в Курской области, которая вновь столкнулась со зверствами оккупантов, я чувствую особую связь с нашим поколением-победителей. Здесь, как нигде, ты понимаешь цену и ценность Победы», – сообщил Хинштейн.

В этот же день Александр Хинштейн и Николай Овсиенко посетили участника Курской битвы, почетного гражданина Курска Михаила Петровича Жакова, которому исполнилось 103 года. Ветерану вручили книгу «Курская битва. Великий перелом».

«Спасибо вам за то, что вы оценили мой труд! Я еще если смогу, буду продолжать делать что-то полезное. Это сегодня очень важно», – сказал Михаил Петрович.

В честь годовщины победы на Огненной дуге в Курске открыли выставку подлинной военной техники Великой Отечественной войны, организованную патриотическим объединением «Ленрезерв». В экспозиции представлены мотоциклы, бронеавтомобили, армейские автомобили и ракетный комплекс «Катюша».

В Курске также открыт Памятный крест на месте будущего объединенного мемориала жертвам фашизма ХХ века и неонацизма ХХI века. Здесь захоронены более 4 тыс. мирных жителей, погибших во время оккупации Курска, и перезахоронены останки, найденные поисковиками во время экспедиции «Без срока давности».

Мемориал будет реконструирован при поддержке Российского военно-исторического общества по предложению президента России Владимира Путина. Митрополит Курский и Рыльский Герман освятил установленный крест.

«Пока мы помним о наших героях, мы остаемся народом-победителем. Будущий мемориал станет наглядным свидетельством зверств нацизма и неонацизма», – подчеркнул Александр Хинштейн.