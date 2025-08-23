«Движение Первых» запустили акцию «Памяти Курской дуги»

Tекст: Вера Басилая

Участники движения «Первые» запустили акцию «Памяти Курской дуги», приуроченную ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Акция нацелена на сохранение исторической памяти о великом сражении и его героях. Дети и взрослые по всей стране создавали памятные коллажи с использованием фотографий, иллюстраций, тематических рисунков и современных цифровых программ.

В Оренбургской области ученики начальной школы выразили свое отношение к событиям Курской битвы с помощью рисунков. Один из участников Азат Татлыбаев представил работу, в которой показал героизм советских солдат и атмосферу военного времени. По словам председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова, молодежь не только говорит о любви к Родине, но и выражает ее через конкретные поступки и уважение к подвигу предков.

Наставник «Первых» из Кемеровской области Надежда Мутова отметила, что создание коллажей стало важным уроком патриотизма и способом сохранить историческую память. Во многих работах появились снимки современных защитников Отечества – бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, что подчеркивает преемственность поколений.

Студенты Асиновского техникума из Томской области подготовили коллективный коллаж, подробно обсуждая историю каждого изображения и смысл, вкладываемый в композицию. Советник директора школы №44 Екатерина Орфанова подчеркнула, что такие мероприятия развивают историческое сознание и патриотизм среди молодежи.

Результаты творческих работ участники акции разместили в социальных сетях с официальными хештегами, сопровождая публикации историческими фактами о Курской битве.