Серьезный пожар произошел на птицефабрике в Челябинской области

Пожар на птицефабрике в Рощино локализован на площади 7 тыс. кв. метров

Tекст: Мария Иванова

Пожар на птицефабрике в Челябинской области был локализован на площади 7 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в поселке Рощино, где загорелась кровля птичника. На момент прибытия пожарных в здании находились пять человек, однако все они успели самостоятельно покинуть опасную зону без пострадавших.

В тушении пожара участвовали 46 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Причины возгорания устанавливают специалисты, угрозы распространения огня за пределы предприятия нет.

Местные экстренные службы продолжают контролировать ситуацию, угрозы для жителей ближайших населенных пунктов не зафиксировано.

