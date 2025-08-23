  • Новость часаЗадержанный признал вину в причастности к убийству генерала Москалика
    США начали ледокольную гонку с Россией
    Посол в Оттаве пригрозил жестким ответом Москвы при атаке на торговые суда
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину
    Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    Путин рассказал, о чем мечтает
    Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста Вышинского
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    23 августа 2025, 11:19 • Новости дня

    Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Калуги

    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Калуги (Грабцево) временно приостановлены вылеты и прилеты самолетов в связи с обеспечением безопасности полетов.

    В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

    По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. О сроках и причинах введения ограничений представитель не сообщил.

    Аэропорт Калуги продолжит информировать пассажиров и авиакомпании об изменениях в расписании по мере поступления новых данных.

    Ранеев субботу Росавиация сообщила о временном ограничении приема и выпуска рейсов в аэропортах Волгограда и Саратова (Гагарин).

    До этого волгоградский аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов.

    22 августа 2025, 15:55 • Новости дня
    Уничтожена причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО Украины

    Причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО уничтожена в Сумской области

    Уничтожена причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области была уничтожена группа ССО Украины, которая, как предполагается, причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева, сообщили силовики.

    Группа 140-го центра сил специальных операций ВСУ была ликвидирована в Сумской области, передает ТАСС.

    В состав группы входил командир Илья Билык с позывным «Голландец», старший оператор БПЛА Станислав Яворский с позывным «Борат» из Калуша Ивано-Франковской области, оператор БПЛА Юрий Шевчук с позывным «Джулиан» и боец с позывным «Сириус».

    По данным собеседника агентства, уничтожение произошло 17 августа. Собеседник агентства отметил, что эта группа могла быть причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева.

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Абачев получил ранение в одном из приграничных районов в зоне спецоперации на Украине.

    22 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    @ alabuga.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЮАР начали расследовать возможное привлечение молодых африканских женщин на предприятия по производству дронов в индустриальной зоне Татарстана, сообщает Bloomberg.

    Южноафриканское правительство приступило к расследованию деятельности российских компаний, которые якобы набирают молодых африканок для работы в Татарстане, передает Bloomberg. Один из главных рекрутеров, как отмечает агентство, – особая экономическая зона «Алабуга», где производят военные беспилотники.

    В мае местное отделение BRICS Women’s Business Alliance подписало соглашение о поставке 5,6 тыс. работников для компаний «Алабуга» и Etalonstroi Ural в 2025 году. Ранее в соцсетях распространялись объявления о вакансиях для женщин 18–22 лет на строительные и сервисные должности.

    Некоторые африканские работницы сообщили, что якобы их приглашали на работу под предлогом стандартных вакансий, а по прибытии отправляли собирать дроны-камикадзе Shahed 136, о чем говорится в исследованиях, в том числе Института науки и международной безопасности (ISIS).

    Представители «Алабуги» на публичных мероприятиях отвергают подобные обвинения и заявляют, что африканок не отправляют на производство дронов.

    Южноафриканский департамент международных отношений сообщил о расследовании,  подчеркнув, однако, что пока не располагает доказательствами нарушений, но отмечает обеспокоенность из-за масштабного набора молодежи фирмой «Алабуга». В министерстве по делам женщин ЮАР также отвергли связь с программой.

    По данным компании, к середине 2024 года из 182 новых сотрудников только шесть были из Южной Африки. В самой Южной Африке безработица среди женщин младше 34 лет превышает 48%, и подобные программы воспринимаются как шанс на стабильную работу, несмотря на риски.

    Ранее во время атаки беспилотников на ОЭЗ «Алабуга» пострадали граждане девяти стран. Большинство пострадавших оказались гражданами стран Африки, еще один был гражданином Киргизии.

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников. Китай отрицал свое участие в таких поставках.

    22 августа 2025, 19:15 • Видео
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    22 августа 2025, 23:30 • Новости дня
    Путин: Способы ведения боевых действий меняются каждый месяц

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас способы ведения боевых действий меняются каждый месяц, если отстать, то потери резко возрастают и динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

    «Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отставание на несколько недель ведет к резкому росту потерь или снижению динамики продвижения на линии боевого соприкосновения. «Несколько месяцев достаточно, и все», – заявил президент.

    Путин отметил, что российские специалисты постоянно работают над повышением эффективности вооружений.

    «Вот эффективность – прямо сегодня одно применяем средство, раз – падает. Почему? А потому что та сторона поняла, что мы делаем, в течение нескольких недель приняла соответствующие технологические решения, эффективность применения нами современных очень видов оружия резко падает», – сказал президент.

    «У нас сидят люди, которые занимаются, думают. Приняли соответствующие решения - эффективность вырастает опять до 80-85%. Это каждый день, понимаете», – сказал он.

    Напомним, как отметил Путин, недружественные России элиты заявляют о том, что Москва якобы начала войну на Украине, но война началась в 2014 году, когда против населения Донбасса применили танки и авиацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила.

    22 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Катериновку, а группировка «Центр» освободила Владимировку и Русин Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

    Южная группировка за минувшую неделю также освободила Александро-Шультино в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, два MaxxPro и бронемашина HMMWV.

    Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» за последнюю неделю также освободили населенные пункты Сухецкое и Панковку в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113 и четыре турецких бронеавтомобиля Kirpi, а также 19 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1120 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» на неделе освободили Колодези в ДНР. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    Противник при этом потерял более 1650 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких танка Leopard, 28 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», 39 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили Вороное и Новогеоргиевку в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, пять танков, 25 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    Противник потерял более 555 военнослужащих, пять бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. За день до этого они освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР. А ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области.

    22 августа 2025, 11:47 • Новости дня
    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, находившийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

    Российские военные уничтожили штаб и командование 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Харьковской области ударом фугасной авиабомбы ФАБ-3000, передает Lenta.ru. По данным Telegram-канала Shot, штаб бригады располагался в подвале школы в селе Лесная Стенка.

    Сообщается, что удар был нанесен накануне около пяти вечера. В результате атаки ликвидированы не менее 50 украинских военных – примерно 30 из них погибли сразу, остальные оказались под завалами. Среди гражданского населения пострадавших нет.

    Ранее российские войска сбросили ФАБ-3000 и ФАБ-500 на пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и селе Гремяч.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по ключевым позициям ВСУ и нацгвардии в Донбассе с применением авиабомб ФАБ и управляемых ракет.

    ВКС России поразили пункты ВСУ и склад БПЛА в ДНР и Черниговской области.

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивавшим их работу.

    23 августа 2025, 06:15 • Новости дня
    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину

    Франция выразила послу Италии Д'Алессандро недовольство словами Сальвини о Макроне

    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Париж вызвал посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро после резкого заявления вице-премьера Маттео Сальвини, который предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону надеть каску и лично отправиться на Украину, сообщает Agence France-Presse.

    Сальвини так отреагировал на заявление Макрона об отправке на Украину европейских войск в рамках гарантий безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Дипломатические источники заявили, что французская сторона назвала подобные заявления не соответствующими атмосфере доверия между двумя странами. Послу сказали, что заявление Сальвини идет вразрез с последними «событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины».

    Сальвини также подчеркивал, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны препятствовать усилиям, направленным на мирное урегулирование ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Италии Джорджа Мелони также отвергла инициативу Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину и предупредила о возможных опасных последствиях. Макрон предложил, чтобы будущее соглашение о мире с Россией предусматривало создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Макрона по ситуации на Украине авантюрной и конфронтационной.

    23 августа 2025, 07:59 • Новости дня
    Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов
    Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство включило морские порты Мариуполь и Бердянск в официальный реестр открытых для захода иностранных судов, следует из распоряжения кабмина России.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    «1. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 7. Бердянск (Запорожская область). 2. Дополнить пунктом 23 следующего содержания: 23. Мариуполь (Донецкая Народная Республика)», – приводит РИА «Новости» текст документа, из которого следует, что в морские порты Мариуполь и Бердянск разрешат заход иностранных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузооборот Бердянского морского порта вырос с 244 тыс. тонн в 2023 году до более 300 тыс. тонн в 2024 году, что составляет увеличение на 19%. Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил ,что генеральный план Мариуполя делает этот портовый город одним из важнейших центров в Донбассе.

    23 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»
    Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Срочное заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» назначено на 26 августа, сообщил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Россия запросила срочное заседание СБ ООН», – сообщил Полянский в Telegram.

    Дипломат отметил, что причиной запроса стало появление новой информации о задержании подозреваемого в организации терактов. По его словам, Россия намерена обратить внимание Совбеза на затягивание расследования, проводимого Германией, и отсутствие его прозрачности для членов Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило заседание на 16.00 по времени Нью-Йорка, то есть на 23.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по европейскому ордеру, выданному немецким судом. Кузнецова подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.

    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    23 августа 2025, 05:58 • Новости дня
    Telegraph указала на риск катастрофы для Киева при провале мирного плана Трампа

    Telegraph: Провал мирного плана Трампа может стать катастрофой для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Если мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не принесет результатов, Киеву грозит катастрофа, пишет британская газета Telegraph.

    «Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», – приводит ТАСС текст Telegraph.

    Telegraph подчеркивает, что положение Украины на фронте становится все более сложным. По мнению издания, главные проблемы ВСУ – нехватка живой силы и нарастающие противоречия внутри командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине. «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – сказал он.


    22 августа 2025, 22:57 • Новости дня
    Путин заверил, что Курская область и остальное приграничье будут восстановлены

    Путин: Курская область и остальное приграничье будут восстановлены

    Путин заверил, что Курская область и остальное приграничье будут восстановлены
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Все объекты в Курской области и других приграничных областях, поврежденные в результате боевых действий, будут восстановлены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

    «Я уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлено», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что поддержку в развитии получит «и малый, и средний бизнес, и крупные предприятия». Российское правительство разрабатывает «программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях – и в Курске, и в Брянске, и в Белгороде».

    Один из руководителей Курской АЭС обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность частичного распределения электроэнергии в пользу ввода новых промышленных мощностей в Курской области. Путин ответил, что «это вполне логично и должно быть сделано», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев указал, что госкорпорация не приостанавливала работу Курской АЭС и строительство Курской АЭС-2, несмотря на боевые действия. Кроме того, по его словам, «оказана очень большая помощь нашими строителями в укреплении обороноспособности Курской области». Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2.

    Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ. Он поручил разработать программу поддержки наукоградов России и оценил развитие научных центров на выставке в Сарове. Путин отметил подвиг основателей российской атомной отрасли. Президент рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России.


    22 августа 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин напомнил о применении Киевом танков и авиации против Донбасса в 2014 году
    Путин напомнил о применении Киевом танков и авиации против Донбасса в 2014 году
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Недружественные России элиты заявляют о том, что она якобы начала войну на Украине, но война началась в 2014 году, когда против населения Донбасса применили танки и авиацию, указал президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

    Путин отметил, что для России «нет недружественных стран», только «недружественные элиты в некоторых странах», которые «промывают мозги» своим согражданам.

    «Говорят о том, что мы начали войну. И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин заверил, что Россия предпринимает все возможные усилия для завершения этой войны.

    Путин также сообщил, что пообщался с сотрудниками Росатома, которые принимали участие в спецоперации. Президент отметил, что они «воевали героически», некоторые «получили тяжелые ранения».

    В июне Путин в рамках ПМЭФ провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.


    23 августа 2025, 03:51 • Новости дня
    Лидер французских левых отказался считать Зеленского президентом Украины

    Лидер французских левых Меланшон: Зеленский ничьим президентом не является

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о невозможности подписания мирного соглашения между Россией и Украиной Владимиром Зеленским, поскольку тот больше не является президентом Украины.

    «Кто будет подписывать мир? Скажете Зеленский? Да вы шутите. Он ничьим президентом не является, его мандат истек в мае прошлого года», – приводит слова Меланшона ТАСС.

    Политик отметил, что проведение выборов после подписания соглашения может привести к отказу нового президента от обязательств, подписанных Зеленским.

    По словам Меланшона, только легитимно избранный украинский президент должен ставить подпись под мирным соглашением. «Кого они захотят, это не наше дело, но он и будет подписывать мирное соглашение», – заявил лидер французской партии.

    Меланшон потребовал от украинских властей восстановить права профсоюзов и оппозиционных партий, которые, по его словам, оказались на Украине фактически под запретом. Он считает, что именно честные президентские и парламентские выборы создадут условия для перемирия, которого добиваются европейские страны, а попытки игнорировать эти вопросы ведут лишь к затягиванию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но возник вопрос о том, кто будет подписывать документы. Путин подчеркивал, что Конституционный суд Украины запрещает продление президентского срока, а полномочия Зеленского истекли. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом.

    22 августа 2025, 15:01 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт ССО ВСУ в Сумской области

    Авиабомба ФАБ-500 уничтожила пункт 3-го полка ССО ВСУ «Восток»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Старой Гуты в Сумской области был нанесен авиаудар по пункту временной дислокации украинских спецподразделений, применялась корректируемая авиабомба, сообщило Минобороны России.

    Российские войска поразили пункт временной дислокации 3-го полка сил специальных операций ВСУ «Восток» в Сумской области, передает ТАСС.

    Удар был нанесен в лесном массиве возле населенного пункта Старая Гута с применением корректируемой авиабомбы ФАБ-500.

    В результате авиаудара объект был уничтожен. Минобороны России сообщило, что использовалась авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли за неделю шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины. ВС России уничтожили блиндаж и два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР.

    Минобороны показало уничтожение танка Leopard на Купянском направлении.

    22 августа 2025, 14:39 • Новости дня
    Администрация Алешек опровергла слухи об эвакуации

    Администрация Алешек опровергла слухи об эвакуации населения города

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Алешек на левом берегу Днепра опровергла слухи о подготовке эвакуации, подчеркнув стабильную обстановку в прифронтовом городе.

    Информация о том, что в городе Алешки якобы проводится эвакуация населения, не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба администрации города опубликовала заявление, в котором назвала подобные сообщения ложными и подчеркнула: «В соцсетях и мессенджерах распространяется ложная информация об эвакуации населенных пунктов Алешкинского округа. Официально опровергаем».

    Власти также обратились к гражданам с просьбой доверять только официальным заявлениям и не поддаваться на провокации.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения об отключении света в регионе.

    Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал распространение ложной информации о якобы отчете ООН с обвинениями в адрес России по факту удара по Еленовке в 2022 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к сообщениям СМИ о переговорах по урегулированию на Украине, так как значительная часть публикаций является фейками.

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Израиль открыл в Газе врата ада

    ЦАХАЛ возобновляет военную операцию против ХАМАС, выражая решимость захватить весь сектор Газа. Уже сейчас ООН оценивает положение в регионе как «катастрофический голод», но власти Израиля намерены идти до конца. Этот конец ужасен. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

