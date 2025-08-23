Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.0 комментариев
Вассерман сравнением с ампутацией ног объяснил пользу от умения считать столбиком
Вассерман объяснил необходимость продолжать обучение школьников счету в столбик
«Изобилие автомобилей не означает же, что нам пора ампутировать себе ноги и пользоваться только транспортом», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман. Так он объяснил необходимость обучения детей умению считать столбиком, несмотря на наличие калькулятора в каждом телефоне.
«Несмотря на то, что сегодня у каждого с собой есть смартфон со встроенным калькулятором, умение считать в столбик все же нужно. В первую очередь такие знания необходимы для понимания многих базовых законов арифметики», – говорит Вассерман.
Он объясняет, что счет в столбик наглядно показывает разрядный состав числа: можно увидеть, как единицы складываются или вычитаются с единицами, десятки с десятками, сотни с сотнями, укрепляя понимание десятичной системы счисления. Кроме того, благодаря такому счету, ученик может видеть принцип переполнения разряда. Например, при сложении 9 и 4 получается один десяток и три единицы.
«Способность считать в столбик выступает и как самостоятельное умение, которое еще никому не повредило. Это тренирует концентрацию внимания, развивает логическое мышление и алгоритмический подход, усиливает нейронные связи. А то, что вам редко придется этим пользоваться в жизни, потому что под рукой всегда есть калькулятор, ничего не значит. Изобилие автомобилей не означает же, что нам пора ампутировать себе ноги и пользоваться только транспортом», – заключил Вассерман.
Ранее Вассерман рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД о том, как должны измениться домашние задания. По его словам, в связи с появлением искусственного интеллекта их следует составлять таким образом, чтобы машина не могла выдавать правильный ответ.
Также он обратил внимание на то, что современным детям не хватает изучения логики. Исключение этого предмета из школьной программы Вассерман назвал «самой долгоиграющей» катастрофой Никиты Хрущева.