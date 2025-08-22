  • Новость часаОрбан заявил о возмущении Трампа ударами Украины по «Дружбе»
    22 августа 2025, 14:14 • Новости дня

    Россия заявила о росте напряженности из-за норвежской бригады в Арктике

    Посольство России предупредило об усилении напряженности из-за бригады Норвегии

    Tекст: Денис Тельманов

    Формирование новой бригады ВС Норвегии в Финнмарке вызвало обеспокоенность у России, которая намерена учитывать этот шаг в своем военном планировании.

    Создание новой военной бригады в приграничной с Россией норвежской области Финнмарк повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в посольстве России в Осло, комментируя решение Министерства обороны Норвегии о формировании бригады к 2032 году.

    В дипмиссии подчеркнули, что милитаризация северных регионов Норвегии не способствует укреплению безопасности, а лишь увеличивает уровень угроз в регионе.

    Российские дипломаты отметили, что наращивание военного присутствия Норвегии и НАТО вдоль границы с Россией сопровождается заявлениями Осло о якобы сохраняющейся приверженности поддержанию низкой напряженности.

    В посольстве назвали подобные заверения пустыми и обосновали усиление военных мер Норвегии популяризацией мифа о «более опасной и непредсказуемой России».

    «Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности», – заявили в посольстве.

    Российская сторона подчеркнула, что принятие адекватных ответных мер относится к компетенции Минобороны России и учитывается в военном планировании.

    В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность расширением военного присутствия НАТО у западных границ. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, потенциально опасные для ее интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Норвегии объявило о формировании Финнмаркской бригады в регионе, который граничит с Россией. Норвегия, хотя и не является членом Евросоюза, следует в общеевропейском фарватере. В стране в сентябре пройдут парламентские выборы. Местные политики пытаются заработать очки, демонизируя Россию.

    20 августа 2025, 21:43 • Новости дня
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    National Interest: Фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Комментарии (16)
    20 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб на примере Украины образно предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов, сообщает NBC.

    Президент Финляндии Александр Стубб в интервью каналу NBC News провел параллели с ситуацией на Украине и штатами в США.

    «Для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а потом приблизились к Мэриленду», – заявил Стубб.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб уточнил, что ситуация в 1944 году отличалась, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Комментарии (33)
    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    Комментарии (9)
    21 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    Комментарии (33)
    20 августа 2025, 04:42 • Новости дня
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    США продают оружие европейским странам, которое те будут перепродавать Украине с наценкой в 10%, рассказал министр финансов Скотт Бессент.

    «Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, и президент Трамп берет 10%-ную надбавку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – цитирует сказанное Бессентом в интервью Fox News болгарский портал Fakti.

    Американский министр так ответил на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики платить за воздушную защиту, которую США предоставляют  европейским странам на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times. До этого США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину.

    Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину.

    Комментарии (4)
    22 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    Комментарии (5)
    21 августа 2025, 22:22 • Новости дня
    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине

    Экс-конгрессмен США Гетц: Нужно предложить России членство в НАТО

    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно предложить членство России в НАТО как инструмент для достижения мирного урегулирования на Украине на условиях США, заявил один из видных союзников президента США Дональда Трампа, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

    «У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», – заявил Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News.

    По словам Гетца, такой шаг должен стать не подарком, а сильным рычагом давления, который может использовать Трамп, пишет «Московский комсомолец».

    Политик отметил, что за этот «пряник» Трамп сможет получить от Москвы необходимые уступки в вопросах прекращения боевых действий, развития экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров на Украине. Гетц добавил, что не считает себя радикалом, и напомнил, что партнерство России и НАТО уже обсуждалось экспертами разного политического спектра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отчете комитета по этике Палаты представителей говорилось, что Гетц платил 17-летней девушке за секс и неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази, в период с 2017 по 2019 год. На фоне обвинений Гэтц снял свою кандидатуру на пост генерального прокурора.

    Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Энтони Блинкен, занимая пост главы Госдепа, заявлял, что Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО в 1990-х годах.

    Президент России Владимир Путин рассказывал, что реакция Клинтона на гипотетическое предположение о возможности вступления России в НАТО «выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны».

    Комментарии (13)
    19 августа 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО

    Трамп заявил о правоте СССР и России в недопуске НАТО к своим границам

    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил позицию СССР и России, которые выступали против присутствия НАТО у своих границ, и поддержал их мнение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция СССР и России по вопросу расширения НАТО была обоснованной, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что Россия и Советский Союз еще до президентства Владимира Путина неоднократно выражали несогласие с появлением НАТО у собственных границ.

    По словам Трампа, «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы». Он отметил, что подобная позиция сохранялась у Москвы на протяжении десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным возврат Крыма. Он также отметил, что присоединение Украины к НАТО невозможно.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Военно-космические силы пополнили парк современными многофункциональными истребителями Су-35С, обладающими высокой эффективностью и передовой электроникой, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала в войска очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++, передает Telegram-канал Ростеха.

    Отмечается, что эти самолеты способны выполнять широкий круг задач, включая сопровождение авиационной техники и прикрытие наземных объектов. Летчики ВКС поблагодарили производителей за надежность и современность истребителей.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко подчеркнул, что авиационные заводы корпорации продолжают поддерживать высокий темп производства в рамках гособоронзаказа. «Су-35С – один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность» большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника», – заявил Евтушенко.

    Сообщается, что в этом году в войска уже были поставлены несколько партий Су-35С, а новые машины находятся в стадии производства для следующих поставок. Су-35С считается переходным звеном к авиакомплексам пятого поколения. Самолет оснащен двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги, что существенно улучшает его маневренность и летно-технические характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиазавод ранее передал Минобороны партию истребителей Су-35С. Украинские ВВС признали беспомощность истребителей F-16 перед Су-35.

    Комментарии (6)
    19 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету

    Лавров: Финляндия нарушила нейтралитет, вступив в НАТО

    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финляндия нарушила прежние обязательства о вечном нейтралитете, став участником НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Заявление Лаврова прозвучало в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Глава МИД напомнил, что ранее руководители Финляндии подписали соглашение о вечном нейтралитете, предусматривающее неприсоединение к военным блокам, направленным против другой стороны.

    «Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», – сказал министр. Он задался вопросом, где сейчас эти договоренности, напомнив, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который официально считает Россию врагом.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров

    В Генштабе США заявили о разработке военных сценариев поддержки мирных переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.

    Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.

    Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 23:55 • Новости дня
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как саммит в Белом доме в понедельник показал приверженность США гарантиям безопасности Украины, европейские лидеры надеются воспользоваться предложением американского лидера Дональда Трампа и укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

    «По словам людей, знакомых с вопросом, встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного контингента. Около 10 стран готовы направить войска в пострадавшую от войны страну», – передает Bloomberg.

    Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован на этой неделе, когда лидеры заручатся поддержкой президента Трампа в отношении плана, который предполагает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения, сообщает агентство.

    Европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности, если военные действия закончатся, говорится в заявлении британского правительства.

    В этих переговорах примут участие высшее военное командование НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. А Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью американскому каналу Fox News прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не войдет в НАТО, передает РИА «Новости».

    Комментируя каналу Fox News возможность вступления Киева в альянс, Трамп отметил: «Они не будут частью НАТО».

    При этом он не стал уточнять причины своей уверенности и не прокомментировал, как это решение может повлиять на отношения с Европой или Россией.

    Также Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины не предусматривают защиту со стороны НАТО. По его словам, поддержка со стороны североатлантического альянса невозможна для Киева, но Соединенные Штаты готовы помочь европейским странам, если возникнет такая необходимость.

    «Когда речь заходит о безопасности, они (европейские страны) готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им, особенно, вероятно, если речь идет о воздухе, потому что никто не имеет того, что есть у нас, у них действительно этого нет. Но я не думаю, что это будет проблемой», – заявил Трамп в эфире Fox News.

    Американский лидер добавил, что какая-то форма безопасности для Украины будет обеспечена, однако она не будет включать НАТО: «Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет».

    В ходе беседы журналист поинтересовался: есть ли гарантии, что американских войск не будет на Украине. На это Трамп ответил: «Я могу вас заверить в этом, а я президент».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Белый дом признал отдаление мира на Украине из-за Байдена

    Белый дом заявил о негативном влиянии политики Байдена на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула роль администрации Джо Байдена в затягивании конфликта на Украине, отметив некомпетентность прежней политики.

    Заявление Кэролайн Ливитт прозвучало на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Представитель Белого дома отметила, что именно слабость и некомпетентность бывшей администрации США, а также политика бесконечного финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков стали причиной затянувшегося конфликта. В ее выступлении прозвучала фраза: «Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена отдалила нас от мира».

    Ливитт добавила, что финансирование продолжалось вне зависимости от затрат, времени и потерь среди людей. Во время брифинга за спиной пресс-секретаря на экране были показаны снимки Владимира Путина и Дональда Трампа со встречи на Аляске 15 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ уже называют встречу лидеров России и США на Аляске «большой победой для Владимира Путина». Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли на военной базе на Аляске в ночь на 16 августа по московскому времени.

    На встрече была продемонстрирована принципиальная разница в подходах администрации Трампа и Байдена к российскому руководству. Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил невозможность конфликта на Украине, если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Пентагон решил создать флот морских беспилотников

    Reuters сообщил о создании США флота морских беспилотников против Китая

    Пентагон решил создать флот морских беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные активно тестируют надводные и воздушные беспилотные аппараты, предназначенные для автономных операций в случае конфликта вокруг Тайваня.

    Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем, сообщает Reuters.

    По данным агентства, испытания прототипов прошли у побережья Калифорнии, где один беспилотник вышел из строя из-за ошибки программного обеспечения, а другой катер при столкновении перелетел через палубу. Разработкой занимаются Saronic и BlackSea Technologies.

    Несколько недель назад катер BlackSea неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его вспомогательное судно. По словам источников агентства, причиной инцидентов стали ошибки программного обеспечения в сочетании с человеческим фактором.

    Пентагон намерен создать рои морских и воздушных беспилотников для противодействия военной операции Китая против Тайваня. Ожидается, что американские катера будут стоить несколько миллионов долларов и обладать автономностью, не требуя постоянного управления человеком.

    Для сравнения, украинские беспилотные катера на Черном море стоят около 250 тыс. долларов, но ВМС США рассчитывают получить более технологичный вариант.

    По данным агентства, программа сталкивается с трудностями: уволен руководитель закупок морских беспилотников, приостановлен контракт на 20 млн долларов с L3Harris, разрабатывавшей программное обеспечение.

    В то же время с BlackSea уже заключены контракты на 160 млн долларов – компания выпускает для флота несколько десятков разведывательных беспилотников в месяц. Saronic не заключила контракт на закупки, однако получила 20 млн долларов на разработку прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M, которые могут находиться в воздухе до четырех часов. Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки.

    Комментарии (4)
