Россия заявила о росте напряженности из-за норвежской бригады в Арктике

Посольство России предупредило об усилении напряженности из-за бригады Норвегии

Tекст: Денис Тельманов

Создание новой военной бригады в приграничной с Россией норвежской области Финнмарк повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в посольстве России в Осло, комментируя решение Министерства обороны Норвегии о формировании бригады к 2032 году.

В дипмиссии подчеркнули, что милитаризация северных регионов Норвегии не способствует укреплению безопасности, а лишь увеличивает уровень угроз в регионе.

Российские дипломаты отметили, что наращивание военного присутствия Норвегии и НАТО вдоль границы с Россией сопровождается заявлениями Осло о якобы сохраняющейся приверженности поддержанию низкой напряженности.

В посольстве назвали подобные заверения пустыми и обосновали усиление военных мер Норвегии популяризацией мифа о «более опасной и непредсказуемой России».

«Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности», – заявили в посольстве.

Российская сторона подчеркнула, что принятие адекватных ответных мер относится к компетенции Минобороны России и учитывается в военном планировании.

В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность расширением военного присутствия НАТО у западных границ. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, потенциально опасные для ее интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Норвегии объявило о формировании Финнмаркской бригады в регионе, который граничит с Россией. Норвегия, хотя и не является членом Евросоюза, следует в общеевропейском фарватере. В стране в сентябре пройдут парламентские выборы. Местные политики пытаются заработать очки, демонизируя Россию.