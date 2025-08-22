Стало известно о визите Макрона, Мерца и Туска в Молдавию

Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Президент Молдавии Санду пригласила Макрона, Мерца и Туска в Кишинев
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском приедут в Молдавию по случаю 34-й годовщины независимости республики.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетят Молдавию 27 августа, передает ТАСС.
Как уточнили в Елисейском дворце, визит пройдет по приглашению президента Майи Санду в день 34-й годовщины объявления независимости Молдавии от СССР.
Елисейский дворец сообщил, что главной целью поездки станет подтверждение поддержки безопасности, суверенитета и европейского пути Молдавии. Визит европейских лидеров совпадает с подготовкой к парламентским выборам, которые намечены на 28 сентября.
По данным опросов, правящая Партия действия и солидарности может утратить большинство, и новое правительство потенциально станет коалиционным. Среди оппозиции выделяются Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией, блок «Альтернатива» с прозападной позицией, а также «Наша партия» бывшего мэра Бельц Ренато Усатого.
