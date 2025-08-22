Стало известно о визите Макрона, Мерца и Туска в Молдавию

Президент Молдавии Санду пригласила Макрона, Мерца и Туска в Кишинев

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетят Молдавию 27 августа, передает ТАСС.

Как уточнили в Елисейском дворце, визит пройдет по приглашению президента Майи Санду в день 34-й годовщины объявления независимости Молдавии от СССР.

Елисейский дворец сообщил, что главной целью поездки станет подтверждение поддержки безопасности, суверенитета и европейского пути Молдавии. Визит европейских лидеров совпадает с подготовкой к парламентским выборам, которые намечены на 28 сентября.

По данным опросов, правящая Партия действия и солидарности может утратить большинство, и новое правительство потенциально станет коалиционным. Среди оппозиции выделяются Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией, блок «Альтернатива» с прозападной позицией, а также «Наша партия» бывшего мэра Бельц Ренато Усатого.

