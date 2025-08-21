Гособвинение запросило националисту Королеву второй пожизненный срок

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.2 комментария
Гособвинение потребовало второй пожизненный срок для националиста Королева
В ходе прений по делу о создании террористического сообщества «Белая масть» для Николая Королева потребовали второй пожизненный срок лишения свободы.
Гособвинение запросило для националиста Николая Королева второй пожизненный срок по делу о создании террористического сообщества «Белая масть», сообщает РИА «Новости».
Королев уже отбывает пожизненное заключение за организацию взрыва на Черкизовском рынке в Москве в 2006 году, в котором погибли 14 человек. По новому делу свою вину он не признал.
Прокурор в ходе прений сторон заявил: «Прошу признать Королева виновным… присоединить неотбытую часть по приговору Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы».
Среди обвиняемых также предполагаемые участники экстремистского сообщества. В обвинении указано, что фигуранты публично одобряли теракты, совершенные на расистской почве, и вдохновлялись преступлениями против государственных органов. Положительно оценивалась и атака в Оклахома-Сити 1995 года в США.
Королев, как следует из материалов дела, в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов и создавать вооруженные ячейки. Помимо Королева, по делу проходят его супруга и бывший сотрудник НИИ военной истории Генштаба, которые, по версии следствия, координировали действия сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к уголовному делу о создании террористического сообщества «Белая масть» добавлены обвинения еще в отношении четырех участников, включая предполагаемого лидера Артема Цеппа.
Во Втором западном окружном военном суде стартовало рассмотрение дела в отношении осужденного за терроризм Николая Королева и еще нескольких человек.
Сотрудники ФСБ совместно с МВД Крыма задержали двенадцать членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть», действовавших на полуострове.