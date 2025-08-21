Гособвинение запросило националисту Королеву второй пожизненный срок

Гособвинение потребовало второй пожизненный срок для националиста Королева

Tекст: Денис Тельманов

Гособвинение запросило для националиста Николая Королева второй пожизненный срок по делу о создании террористического сообщества «Белая масть», сообщает РИА «Новости».

Королев уже отбывает пожизненное заключение за организацию взрыва на Черкизовском рынке в Москве в 2006 году, в котором погибли 14 человек. По новому делу свою вину он не признал.

Прокурор в ходе прений сторон заявил: «Прошу признать Королева виновным… присоединить неотбытую часть по приговору Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы».

Среди обвиняемых также предполагаемые участники экстремистского сообщества. В обвинении указано, что фигуранты публично одобряли теракты, совершенные на расистской почве, и вдохновлялись преступлениями против государственных органов. Положительно оценивалась и атака в Оклахома-Сити 1995 года в США.

Королев, как следует из материалов дела, в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов и создавать вооруженные ячейки. Помимо Королева, по делу проходят его супруга и бывший сотрудник НИИ военной истории Генштаба, которые, по версии следствия, координировали действия сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к уголовному делу о создании террористического сообщества «Белая масть» добавлены обвинения еще в отношении четырех участников, включая предполагаемого лидера Артема Цеппа.

Во Втором западном окружном военном суде стартовало рассмотрение дела в отношении осужденного за терроризм Николая Королева и еще нескольких человек.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД Крыма задержали двенадцать членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть», действовавших на полуострове.