Путин поручил изучить поставки бронемашин для муниципалитетов регионов в районах СВО
Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу подготовить предложения по поставкам бронированных автомобилей и мототехники для волонтеров и руководителей ряда регионов.
В перечне поручений президента по итогам выставки Народного фронта, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Минпромторг должен с участием движения «Народный фронт «За Россию» подготовить и представить предложения по поставкам бронированных автомобилей для глав муниципальных образований Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также для субъектов России, находящихся рядом с районами проведения спецоперации.
Дополнительно министерству поручено представить предложения о поставках как бронеавтомобилей, так и мототехники для волонтерских организаций, которые занимаются эвакуацией населения с линии боевого соприкосновения. Срок выполнения поручения установлен до 1 октября 2025 года.
Путин также распорядился рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей, отправляемых в Вооруженные силы и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотников. Минпромторг совместно с Минобороны должны рассмотреть вопрос о комплектовании таких машин противодронными решетками и противоосколочными одеялами.
Кроме того, Путин поручил принять меры по ускорению поставок маскировочных сетей в зону проведения спецоперации. В одном из поручений говорится о необходимости разработки механизма оперативной закупки и доставки материалов для производства маскировочных сетей волонтерским организациям. Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 1 октября.
В июле Путин посетил Национальный центр «Россия» в пятый раз и осмотрел выставку «Все для Победы!», посвященную трехлетним итогам работы Народного фронта.
Президент выразил благодарность волонтерам Народного фронта за их труд и искреннее служение Отечеству.