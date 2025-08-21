Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.2 комментария
Суд в США обязал Маска явиться по делу о предвыборной «лотерее»
Судья обязал Маска ответить на обвинения по делу о политической лотерее
Суд в Техасе обязал Илона Маска дать показания по иску, в котором его обвиняют в проведении предвыборной «лотереи» с розыгрышем 1 млн долларов среди избирателей.
Судья Роберт Питман в Остине (штат Техас) постановил, что миллиардер Илон Маск должен предстать перед судом по делу о розыгрыше одного млн. долларов в нескольких штатах США в преддверии выборов, передает ТАСС.
Розыгрыш, проводившийся через комитет America PAC, предусматривал ежедневное вручение одного млн. долларов тем, кто подписывал петицию за свободу слова и предоставлял свои персональные данные.
Жительница Аризоны подала иск против Маска, утверждая, что условия участия были ложными, а победители определялись не случайным образом, а по заранее установленным критериям. По ее словам, таким образом бизнесмен получил доступ к персональным данным избирателей, а компания сообщила о правилах только после вмешательства прокурора из Филадельфии.
Судья Питман признал, что у истицы могли возникнуть основания считать розыгрыш случайным и Маск обязан ответить на обвинения. Представители Маска отказались прокомментировать решение суда. Точные даты следующих слушаний и присутствия Маска пока не объявлены.
Ранее Илон Маск объявил о создании новой партии в США – America Party. Накануне Маск отметил, что сведения СМИ о приостановке работы над партией являются ложью.
Предприниматель также заявил о намерении подать в суд на Apple, обвинив компанию в создании привилегированных условий для OpenAI в магазине AppStore.