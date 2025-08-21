Суд в США обязал Маска явиться по делу о предвыборной «лотерее»

Судья обязал Маска ответить на обвинения по делу о политической лотерее

Tекст: Мария Иванова

Судья Роберт Питман в Остине (штат Техас) постановил, что миллиардер Илон Маск должен предстать перед судом по делу о розыгрыше одного млн. долларов в нескольких штатах США в преддверии выборов, передает ТАСС.

Розыгрыш, проводившийся через комитет America PAC, предусматривал ежедневное вручение одного млн. долларов тем, кто подписывал петицию за свободу слова и предоставлял свои персональные данные.

Жительница Аризоны подала иск против Маска, утверждая, что условия участия были ложными, а победители определялись не случайным образом, а по заранее установленным критериям. По ее словам, таким образом бизнесмен получил доступ к персональным данным избирателей, а компания сообщила о правилах только после вмешательства прокурора из Филадельфии.

Судья Питман признал, что у истицы могли возникнуть основания считать розыгрыш случайным и Маск обязан ответить на обвинения. Представители Маска отказались прокомментировать решение суда. Точные даты следующих слушаний и присутствия Маска пока не объявлены.

Ранее Илон Маск объявил о создании новой партии в США – America Party. Накануне Маск отметил, что сведения СМИ о приостановке работы над партией являются ложью.

Предприниматель также заявил о намерении подать в суд на Apple, обвинив компанию в создании привилегированных условий для OpenAI в магазине AppStore.