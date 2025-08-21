Вице-президент США назвал «огромную ошибку» Илона Маска

Tекст: Ирма Каплан

Вэнс опроверг сообщение Wall Street Journal о том, что он якобы разговаривал с Маском о возможном выдвижении его кандидатуры на пост президента в 2028 году.

«Эта история полностью фальшивка», – сказал Вэнс в интервью Fox News.

Сотрудничество с третьей стороной было «огромной ошибкой», считает Вэнс.

«Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, мой совет Илону – попытайся исправить Республиканскую партию. Илон добился бы гораздо большего успеха, если бы остался верен Республиканской партии президента Трампа», – добавил вице-президент США.

Напомним, Илон Маск в июле объявил о создании новой партии в США – America Party. Сообщалось, что Маск подавал документы на официальную регистрацию этой партии.





Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маск резко опроверг слухи о приостановке создания собственной политической партии, заявив, что информации Wall Street Journal доверять нельзя.