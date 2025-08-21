  • Новость часаИзраильская армия начала операцию по захвату Газы
    Украина не смогла осилить «ракету для бедных»
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    Вассерман назвал недостающий в школах урок
    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал
    Путин: Ядерный щит России сформирован надежно
    Финляндия заявила о тяжелых последствиях разрыва с Россией
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    40 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    21 августа 2025, 05:35 • Новости дня

    Вице-президент США назвал «огромную ошибку» Илона Маска

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Илона Маска от выхода из Республиканской партии, заявив, что для миллиардера было бы «огромной ошибкой» продолжать реализацию планов по созданию новой политической партии.

    Вэнс опроверг сообщение Wall Street Journal о том, что он якобы разговаривал с Маском о возможном выдвижении его кандидатуры на пост президента в 2028 году.

    «Эта история полностью фальшивка», – сказал Вэнс в интервью Fox News.

    Сотрудничество с третьей стороной было «огромной ошибкой», считает Вэнс.

    «Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, мой совет Илону – попытайся исправить Республиканскую партию. Илон добился бы гораздо большего успеха, если бы остался верен Республиканской партии президента Трампа», – добавил вице-президент США.

    Напомним, Илон Маск в июле объявил о создании новой партии в США – America Party. Сообщалось, что Маск подавал документы на официальную регистрацию этой партии.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маск резко опроверг слухи о приостановке создания собственной политической партии, заявив, что информации Wall Street Journal доверять нельзя.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    Комментарии (19)
    20 августа 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»

    Трамп не справился с произношением названий Азербайджана и Армении

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп повторил своего предшественника Джо Байдена и не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире, беседуя с журналистом Марком Левиным.

    Как пишет портал Newsbreak, Трамп появился во вторник во время шоу Марка Левина, где повторил «бессвязное заявление» о том, что за первые семь месяцев президентства он положил конец шести или семи глобальным конфликтам.

    «Я уладил шесть войн, а многие говорят о семи, потому что есть одна, о которой никто не знает. Но я уладил шесть войн, и мы уладили иранскую – я уничтожил их ядерный потенциал, который они бы применили против Израиля в две секунды, если бы у них была такая возможность. Но мы его уладили», – начал американский лидер.

    Заявив, что конфликт между Индией и Пакистаном был «самым простым» для разрешения, Трамп обратил внимание на «Абербайджан» и «Албанию».

    «Много удивительных, удивительных вещей. Вы видели Абербайджан (Азербайджан – прим. ВЗГЛЯД). Это был большой конфликт, который длился 34–35 лет с Албанией (Арменией – прим. ВЗГЛЯД). Подумайте только. Я имею в виду, он длился годами, и я узнал их руководителей, я узнал их торговлю. Я немного пообщался с ними и спросил: "Почему вы, ребята, воюете?" Потом я сказал: "Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие"», – сообщил Трамп о пути к перемирию между Азербайджаном и Арменией.

    Трамп добавил, как приятно было наблюдать в Овальном кабинете, когда стороны  обнимались и поздравляли друг друга.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Азербайджан, согласно договоренностям,  получит возможность открыть маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению, а также получит ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    Комментарии (8)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 15:01 • Новости дня
    NYT: Мерц едва не спровоцировал скандал на встрече Зеленского и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц едва не стал причиной дипломатического скандала на встрече в Вашингтоне, пишет New York Times (NYT).

    По информации NYT, наиболее напряженный момент возник, когда Мерц публично повторил свою позицию о том, что переговоры между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным возможны только после прекращения огня, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что Мерц также настоял на этой позиции в частной беседе с президентом США.

    «Европейцы избежали больших разногласий с Трампом. Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня», – говорится в материале.

    Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Мерц на встрече с Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 08:23 • Новости дня
    Telegraph: В ЕС готовят новые санкции на случай отказа России от переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия и Евросоюз начали готовить новые антироссийские санкции на случай, если трехсторонней встречи президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, сообщил источник.

    Санкции могут ввести, если Путин откажется принимать участие в переговорах с Зеленским и Трампом, сказал собеседник Telegraph, передает РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о начале координации между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Венгерский премьер Виктор Орбан предлагал экстренно организовать встречу Евросоюза и России.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 14:23 • Новости дня
    Стало известно о возможном завершении действия доктрины Трумэна из-за Трампа

    The Globe and Mail сообщила о возможном конце доктрины Трумэна из-за Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канадская газета The Globe and Mail допустила, что решения президента США Дональда Трампа по Украине способны ознаменовать отказ США от доктрины сдерживания России, действовавшей десятилетиями.

    The Globe and Mail предположила, что продолжительные переговоры европейских лидеров и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, направленные на прекращение конфликта на Украине, могут завершить эпоху доктрины Трумэна, пишет ТАСС.

    В публикации отмечается, что эта стратегия определяла американскую дипломатию и военную политику с окончания Второй мировой войны до распада Советского Союза в 1991 году.

    Газета подчеркивает, что европейские политики наблюдают ослабление гарантий безопасности, долгие годы являвшихся базой внешней политики Вашингтона. Поддержка Украины со стороны США с начала конфликта полностью соответствовала принципам доктрины, однако с приходом Трампа акценты изменились.

    В материале напоминается, что в марте 1947 года президент Гарри Трумэн провозгласил курс сдерживания Советского Союза, а дальнейшее развитие событий привело к созданию НАТО и формированию системы коллективной обороны в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что для США могла бы возникнуть действительно опасная ситуация, если бы у него не сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Президент США также отметил, что благодаря этим отношениям угрозы третьей мировой войны больше нет, планета может спать спокойно.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 09:03 • Новости дня
    Трамп обвинил Смитсоновский институт в односторонней подаче истории

    Трамп заявил о чрезмерном внимании Смитсоновского института к истории рабства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как Смитсоновский институт освещает негативные страницы американской истории, выделяя период рабства.

    Президент США Дональд Трамп обвинил Смитсоновский институт в чрезмерном акценте на негативных страницах истории США, особенно на теме рабства, сообщает ТАСС.

    По словам президента, институт уделяет слишком много внимания рассказам о несправедливости и страданиях, при этом игнорируя успехи и достижения страны.

    «Смитсоновский институт вышел из-под контроля, там все только и говорят о том, как ужасна наша страна, насколько плохим было рабство и как угнетенным не удалось реализоваться. Ничего об успехах, о светлом, о будущем. Мы такого не допустим», – написал Трамп в Truth Social. Он также отметил, что поручил юристам проверить работу учреждения.

    Трамп пригрозил музею лишением федерального финансирования и штрафами. По его словам, аналогичные меры уже применялись к ряду американских университетов, которые, как считает Трамп, придерживались схожей политики. Президент США подчеркнул, что музеи должны рассказывать об Америке как о «лучшей стране в мире».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ, согласно которому Смитсоновский институт должен исключить из своих выставок и программ любые материалы с отсылками к «неподобающей идеологии».

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 22:00 • Новости дня
    AFP: Европейские лидеры распределили роли для переговоров с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские руководители заранее согласовали тактику и распределили роли для совместного диалога с президентом США на переговорах по Украине, сообщило агентство AFP.

    По информации AFP, европейские лидеры заранее определили, кто и в каком качестве будет вести разговоры с Дональдом Трампом по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Предполагается, что тактика коллективного давления была применена на встрече в Вашингтоне 18 августа, где девять руководителей европейских стран обсуждали пути решения конфликта в присутствии прессы. Дональд Трамп, как отмечает агентство, активно включался в обсуждение, открыто выражая симпатии и делая комплименты своим коллегам.

    В частности, он назвал Кира Стармера своим другом, а Эммануэлю Макрону признался в симпатии с первого дня знакомства.

    Трамп отдельно отметил канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав последнюю самой влиятельной в комнате. По словам участников, подготовка к такой координации началась 16 августа после приглашения Трампа и обмена консультациями между европейскими столицами.

    В состав делегации вошли ключевые фигуры ЕС, а генсек НАТО Марк Рютте был выбран для сглаживания острых моментов в переговорах. Каждая сторона поднимала отдельные аспекты украинской тематики, при необходимости сменяя друг друга в роли ведущего собеседника.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что позиция лидеров ЕС в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украине.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 00:57 • Новости дня
    Хиллари Клинтон высоко оценила внешнюю политику Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая первая леди, госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон далеко не поклонница действующего президента США Дональда Трампа, однако и она признает, что Трамп проделывает довольно хорошую работу по укреплению отношений США с европейскими союзниками, добиваясь от них большего в плане обороны НАТО и их финансового вклада.

    «На самом деле меня воодушевили события последних последних месяцев. Приверженность отдельных государств-членов НАТО увеличению расходов на оборону – это то, к чему стремились предыдущие администрации, и я думаю, это здорово, что мы видим, как теперь они согласились выполнять эти обязательства»,  –  приводит Hill слова Клинтон в интервью Fox News.

    Она продолжила о том, что, по ее мнению, теперь и президент Трамп, и люди из его окружения, а также лидеры европейских союзников начинают лучше понимать, что между всеми ими могут быть точки соприкосновения.

    «Пренебрежение, которое мы наблюдали при первой администрации Трампа, сменилось гораздо более очевидными рабочими отношениями на благо европейской безопасности, трансатлантической безопасности и, надеюсь, безопасности Украины», – уточнила она.

    Несколькими днями ранее Клинтон заявила, что намерена номинировать Трампа на Нобелевскую премию, если тому удастся урегулировать украинский конфликт, писала газета New York Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал перечень мировых лидеров, которые поддержали номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

    Кроме того, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко  номинировал президента США на получение этой награды в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 09:12 • Новости дня
    Белый дом открыл официальный аккаунт в TikTok

    Reuters: Белый дом запустил TikTok-аккаунт и опубликовал три видеоролика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Профиль Белого дома в TikTok начал работу с ролика о достижениях Дональда Трампа, который за час получил тысячи лайков и комментариев, сообщает Reuters.

    Официальный аккаунт Белого дома в TikTok был создан во вторник вечером, сообщает ТАСС.

    Первая публикация длиной 27 секунд посвящалась успехам президента Дональда Трампа и сопровождалась подписью «Америка, мы вернулись! Как дела, TikTok?».

    В видео Трамп заявил: «Каждый день я просыпаюсь полный решимости обеспечить лучшую жизнь людям по всей стране. Я – ваш голос».

    По информации Newsweek, этот ролик за первый час набрал более 7,5 тыс. лайков и 500 комментариев.

    К утру 20 августа профиль Белого дома собрал свыше 63,5 тыс. подписчиков, а три опубликованных видео получили суммарно 102,1 тыс. лайков.

    Первое видео собрало 44,5 тыс. лайков и 12,6 тыс. комментариев. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в прямом эфире отметила, что администрация Трампа стремится использовать максимум платформ для донесения информации об успехах президента.

    Reuters уточняет, что сам Трамп активно использовал TikTok в своей кампании, его профиль @realdonaldtrump насчитывает свыше 15 млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что нашел очень состоятельных покупателей для TikTok. В США отказались от покупки TikTok из-за обострения отношений с Китаем. Китай обязал TikTok соблюдать законы при деловых соглашениях.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Вице-президент США Вэнс рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме
    Вице-президент США Вэнс рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме
    @ Скриншот с видео YouTube-канала FoxNews

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как подшутил над Владимиром Зеленским в Белом доме, когда тот с евросвитой прибыл в понедельник на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Я сказал: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу», на что он тихо усмехнулся. Такой вот простой способ растопить лед», – поделился Вэнс с телеканалом Fox News.

    В этом же интервью Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, состоявшаяся в Белом доме беседа с Дональдом Трампом для Зеленского «очень значительна» с точки зрения протокола, в связи с чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал украинскому лидеру несколько рекомендаций, вспоминая последний визит Зеленского в Белый дом, откуда Трамп его выставил вон.

    В ходе августовской встречи Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    На странице Белого дома в TikTok появилось видео со сценой перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, разгоревшегося в феврале.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 02:25 • Новости дня
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 15:05 • Новости дня
    Лавров заявил о надежде на разъяснение Трампом инициатив России Киеву

    Лавров: Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп разъяснит киевским представителям переговорные инициативы Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Он подчеркнул, что реакция украинской стороны не зависит от России, однако отметил позитивное восприятие этих идей со стороны Трампа, передает ТАСС.

    «Понятно, что не от нас зависит реакция украинской стороны, но поскольку эта идея была воспринята позитивно президентом Трампом, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию», – сказал министр.

    По его словам, получение ответной реакции позволит поднять переговоры с Киевом на новый уровень и приблизиться к обсуждению главных тем для урегулирования ситуации.

    Ранее Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины. Он заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Стало известно о правке книги о принце Эндрю из-за Трампа

    Из книги о принце Эндрю убрали детали знакомства Трампа с Меланией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 60 тыс. экземпляров книги Эндрю Лоуни были дополнительно отредактированы после угроз Мелании Трамп подать иск за упоминание ее знакомства с мужем через Эпштейна, сообщает газета Telegraph.

    Информация о том, что президент США Дональд Трамп познакомился со своей женой Меланией через финансиста Джеффри Эпштейна, была удалена из новой книги о британском принце Эндрю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В публикации подчеркивается, что книга историка Эндрю Лоуни «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков», тираж которой составил около 60 тыс. экземпляров, была отредактирована по этой причине. Решение обусловлено реакцией Мелании Трамп, которая пригрозила судебным иском Хантеру Байдену, сыну экс-президента Джо Байдена, за клевету из-за того, что тот утверждал о ее знакомстве с будущим мужем через Эпштейна.

    Ранее Дональд Трамп поддержал намерение Мелании подать иск против Хантера Байдена на сумму 1 млрд долларов по обвинению в клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал членов своей администрации не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Из снятого у входа в камеру Эпштейна видео при публикации ФБР пропала минута записи. Минюст США и ФБР не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 04:21 • Новости дня
    Foreign Policy сообщил, за что Уиткоффа прозвали «ходячей катастрофой»

    Foreign Policy сообщил, за что Уиткоффа прозвали «ходячей катастрофой»

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель президента США на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф пользуется благорасположением американского президента Дональда Трампа и присутствует на ключевых переговорах, однако из-за него, как пишет Foreign Policy, переговорный процесс оказался в не самом простом положении.

    «Нынешний переговорный процесс не был бы таким плохим, как сейчас, без Стива Уиткоффа, теневого госсекретаря Трампа. Именно многочисленные визиты Уиткоффа в Москву, последний раз 6 августа, привели в движение события, которые привели нас к текущему моменту», – пишет журнал.

    Foreign Policy заявляет, что после брифинга с европейскими лидерами и после последней встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве выяснилось, что Уиткофф, по-видимому, неправильно понял то, что ему сказали русские, шокировав собеседников.

    «Представитель Белого дома опроверг эту информацию, заявив, что Уиткофф все прекрасно понял, но такого рода просчетов можно было ожидать от посла, который не допускает к своим встречам экспертов Госдепартамента США и Совета национальной безопасности», – отмечает издание.

    Журнал указывает на вопиющее нарушение дипломатических норм полагаться исключительно на переводчиков принимающей стороны и, подобно Уиткоффу, не знать названий украинских провинций, судьбу которых он решает.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, неправильная трактовка спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом требований России по прекращению огня на Украине могла привести к экстренному саммиту на Аляске, сообщил телеканал NBC .

    До этого Уиткофф

    поддержал идеи контроля России над освобожденными в ходе спецоперации территориями.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 05:21 • Новости дня
    Times узнала, что страны ЕС требуют от США разместить свои F-35 в Румынии

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны оказывают давление на президента США Дональда Трампа, чтобы заставить его отправить американские истребители в Румынию в качестве гарантии безопасности Украины.

    Поскольку Трамп исключил отправку американских войск на Украину, но заявил о готовности оказать авиационную поддержку, военные руководители нескольких стран Европы обсуждают использование американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую европейскую авиабазу, чтобы сдерживать Россию пишет Times.

    По данным газеты, небольшая группа военных руководителей провела в среду в Вашингтоне переговоры для выработки вариантов гарантий безопасности, сообщил источник издания.

    Кроме того, они потребовали от Вашингтона гарантий того, что Украина сможет использовать американские спутники для GPS и пользоваться разведданным США.

    Европейцы хотят от США гарантий поставок Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, зенитно-ракетных систем NASAMS и разрешения использовать  в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем, уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнал о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину. Кроме того, несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями, но совершенно точно Европа навязывает «антироссийские» гарантии Украине.

    Комментарии (0)
    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

