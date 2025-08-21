Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Вице-президент США назвал «огромную ошибку» Илона Маска
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Илона Маска от выхода из Республиканской партии, заявив, что для миллиардера было бы «огромной ошибкой» продолжать реализацию планов по созданию новой политической партии.
Вэнс опроверг сообщение Wall Street Journal о том, что он якобы разговаривал с Маском о возможном выдвижении его кандидатуры на пост президента в 2028 году.
«Эта история полностью фальшивка», – сказал Вэнс в интервью Fox News.
Сотрудничество с третьей стороной было «огромной ошибкой», считает Вэнс.
«Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, мой совет Илону – попытайся исправить Республиканскую партию. Илон добился бы гораздо большего успеха, если бы остался верен Республиканской партии президента Трампа», – добавил вице-президент США.
Напомним, Илон Маск в июле объявил о создании новой партии в США – America Party. Сообщалось, что Маск подавал документы на официальную регистрацию этой партии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маск резко опроверг слухи о приостановке создания собственной политической партии, заявив, что информации Wall Street Journal доверять нельзя.