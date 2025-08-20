Австрийский генерал заявил о необходимости нейтралитета войск на Украине

Генерал Грайндль назвал условия размещения европейских миротворцев на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, для размещения европейских военных на Украине необходимо, чтобы эти силы были нейтральными и пользовались доверием как Киева, так и Москвы, передает РИА «Новости». Грайндль подчеркнул, что любой миротворческой инициативе должно предшествовать согласие обеих сторон.

Грайндль пояснил: «Если я хочу применять миротворческие силы, их должны принимать обе стороны. То есть можете ли вы себе представить, чтобы Россия согласилась на это? Вот это и есть основной принцип любой миротворческой инициативы, в том числе и размещения войск для обеспечения мира». Он также добавил, что для эффективной реализации подобной идеи необходима буферная зона, которую контролируют только миротворцы.

По словам генерала, такие войска обычно не предназначены для ведения боевых действий, но способны охранять вверенную им территорию. В буферную зону должны входить лишь те военные, которые воспринимаются обеими сторонами как нейтральные. Грайндль отметил, что подобная операция будет возможна только при наличии мандата Совета Безопасности ООН: без этого инициатива не сработает.

