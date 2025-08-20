Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Причиной ДТП в Египте с российскими туристами назвали другую машину
Авария с автобусом в Египте, в котором были российские туристы, могла произойти по причине внезапно выехавшего со второстепенной дороги автомобиля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Водитель автобуса увидел внезапно выехавшую со второстепенной дороги машину, дабы избежать столкновения, он провел резкий маневр, автобус перевернулся, сказал собеседник РИА «Новости».
В этот момент все пассажиры спали.
Экспертиза не нашла признаков наркотического или алкогольного опьянения у водителя автобуса.
Ранее сообщалось, что 19 россиян покинули больницы после аварии. Свыше 10 остались в медучреждениях.
Напомним, 14 августа автобус с туристами из России попал в аварию по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир. Погибла россиянка.