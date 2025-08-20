ФСБ: Среди задержанных в Брянской области оказался командир ДРГ

Tекст: Алексей Дегтярев

Жук Александр Валентинович, 2002 года рождения, был командиром группы Сил специальных операций Украины, указало ведомство, передает ТАСС.

Кроме того, Жук сам заявил, что он является командиром ДРГ.

ФСБ установила личности всех шестерых членов украинской ДРГ. Помимо Жука, среди задержанных оказались Давыдюк Роман Викторович (позывной «Давид»), младший сержант, связист, и Годько Александр Юрьевич (позывной «Казак»), старший солдат, медик. Трое других диверсантов – Медведюк Денис Максимович, Гавриленко Дмитрий и Явкун Виталий Валерьевич – были ликвидированы.

Задержанные под Брянском члены ДРГ также назвали имена еще 17 диверсантов, действовавших на территории России. Среди них есть сотрудники Сил специальных операций и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, причастные к организации диверсий.

Задержанные добровольно пошли на сдачу в плен, они признали свою вину.