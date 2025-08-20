Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.5 комментариев
Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания на Украине
Для создания сил сдерживания на Украине потребуется около 300 тыс. военных, а армии Британии и Франции вместе способны обеспечить лишь пятую часть этого числа, пишет Sky News.
У Европы нет необходимого количества солдат для создания сил сдерживания на Украине, заявил военный эксперт Шон Белл, передает Sky News.
По словам Белла, размещение военных вдоль границы Украины с Россией протяженностью примерно 1,6 тыс. километров потребует около 100 тыс. солдат одновременно, что с учетом ротации увеличит необходимое число до 300 тысяч.
При этом он отметил, что армия Британии составляет лишь 10% необходимого контингента, еще 10% могла бы предоставить Франция. Остальные европейские страны с трудом могут выделить военных для такой миссии из-за риска эскалации и собственной близости к Украине.
Белл добавил: «Вы даже близко не наберете нужное количество людей. Даже если бы могли, размещение всех передовых сил НАТО в одной стране, напротив России, было бы очень опасно – и оставило бы Китай, Северную Корею, Иран или Россию свободными для любых действий». По его мнению, присутствие войск не станет сдерживающим фактором для Владимира Путина.
Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что европейские страны намерены «сделать ставку» на соглашение о безопасности с отправкой военных, подчеркнув, что США не будут направлять туда свои наземные войска. Лидер лейбористов Кир Стармер отметил, что коалиция готовит размещение сил «гарантий» в случае завершения боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы пытаются навязать Киеву «антироссийские» гарантии безопасности. Британия и Франция сталкиваются с трудностями при подготовке отправки своих войск на Украину. Десять стран, по данным Bloomberg, заявили о готовности направить военный контингент на Украину.