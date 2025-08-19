В Общественной палате рассказали, какими должны быть «Разговоры о важном» в детсадах

Член ОП Рыбальченко: «Разговоры о важном» в детсадах должны учить дошкольников доброте

Tекст: Татьяна Косолапова

Для дошкольников в возрасте от трех до семи лет с сентября начнут проводить «Разговоры о важном». Уточняется, что для апробации пилотных патриотических занятий выбраны 100 дошкольных заведений в 22 российских регионах, включая Москву. Занятия будут посвящены темам семьи, дружбы, нравственных качеств, а также уважения к культуре и истории России.



«Я считаю, что разговоры о важном нужны, но не как отдельные, формальные занятия. Ценностная воспитательная работа заложена в принципах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Они предписывают приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Проще говоря, воспитатели в детском саду должны знакомить ребенка с обществом и страной, помогать в формировании базовых ценностей», – говорит Рыбальченко.

Ключевое значение здесь имеет возраст ребенка, считает собеседник. Он полагает, что говорить с трехлетним ребенком о государственном устройстве не только бесполезно, но и вредно. А вот обсуждать, «что такое хорошо и что такое плохо», – можно, нужно и полезно. Эта работа должна проводиться в игровой форме, через детские стихи, песни, сказки, которые как раз и построены на противопоставлении добра и зла. Что такое хорошо и что такое плохо – это и есть разговор о важном в самом юном возрасте.

«Безусловно, детей старшего дошкольного возраста уже нужно знакомить с государственной символикой – флагом, гимном, обсуждать более серьезные темы. Однако если эти разговоры превратятся в формальность и отчетность для «галочки», то принесут больше вреда, чем пользы», – рассуждает председатель комиссии ОП.

В этом эксперименте, считает эксперт, нужно максимально уйти от формализма и интегрировать его в существующую методическую работу. Важно, чтобы у педагогов были качественные методические рекомендации, разработанные с привлечением экспертного и родительского сообществ. Кроме того, необходимо понять, как будут оцениваться результаты этого эксперимента в 22 регионах, ведь тестирование дошкольников по закону запрещено.

Отличием «Разговоров о важном» в детсадах от школьных должна стать возрастная специфика, подчеркивает он. У школьников есть учебные предметы и обязательные правила в форме поднятия флага, исполнения гимна. У дошкольников же акцент должен делаться на семье, уважении к старшим, добре, милосердии, защите слабых, своей страны. Показательным примером удачной практики может служить инициатива одного подмосковного детского сада, в котором дети раз в неделю приходили в своих национальных костюмах. Это воспитание уважения к разным культурам и традициям на практике, а не в теории.

«Успех этой идеи зависит от ее реализации. Важны вариативность, обмен опытом между педагогами и открытость для диалога с родителями. Родители должны иметь возможность ознакомиться с программой и оценить ее, чтобы финальная оценка эффективности «Разговоров о важном» была комплексной и учитывала мнение всех участников процесса. Тогда эта деятельность станет максимально полезным дополнением к существующей системе воспитания», – заключил Рыбальченко.

В апреле в российских школах прошли «Разговоры о важном» о роли медицины, а также на тему развития гражданской авиации. В начале этого же месяца урок «Разговоры о важном» был посвящен Дню единения России и Беларуси.