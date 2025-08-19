Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Путин посетовал, что врио главы Коми не привез на пробу Усть-Цилемского масла
Президент России Владимир Путин был опечален тем, что врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн не привез ему на пробу Усть-Цилемское масло.
Во время рабочей встречи российский лидер отметил рост сельского хозяйства в регионе, несмотря на сложные природные условия, передает ТАСС.
Гольдштейн рассказал о развитии отрасли и уникальных продуктах, таких как оленина и Усть-Цилемское масло. «Маслица-то не подвезли?» – поинтересовался Путин.
«Грешен, исправлюсь», – ответил Гольдштейн.
Несмотря на это, президент похвалил чиновника за рост показателей АПК и строительной отрасли, но выразил обеспокоенность уровнем безработицы в регионе.
Ранее Путин на встрече с врио главы Коми призвал уделять особое внимание поддержке семей погибших участников спецоперации, подчеркнув важность личного участия глав регионов в этом вопросе.
Накануне глава государства встретился с врио главы Ростовской области Юрием Слюсарем.