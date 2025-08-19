Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область
Российские военные отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область, в результате падения обломков беспилотника возникло возгорание на территории НПЗ, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Также произошло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16. Никто не пострадал. «Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в условиях других отделений», – сообщается в Telegram администрации Волгоградской области.
В аэропорту Волгограда действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
Напомним, в результате удара вражеского беспилотника по легковому автомобилю возле села Нечаевка в Белгородской области был ранен мужчина.