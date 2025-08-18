  • Новость часаФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    Как Россия вернула себе Курилы
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    Политолог: Европейцы боятся встречи Трампа с Зеленским один на один
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера (видео)
    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании
    Bild: Трамп проведет отдельную встречу с Зеленским без европейцев
    Захарова предупредила о контроле военных во Франции над переехавшими учеными
    Пушилин сообщил о боях у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Ещё совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооружённых конфликтов на планете.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    18 августа 2025, 07:54

    Обвиняемый по делу «Крокуса» прятался от силовиков в мечети Дагестана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фигурант дела о нападении на «Крокус Сити Холл» прятался от правоохранителей в одной из дагестанских мечетей, где его и задержали, говорится в материалах дела.

    Фигурант дела Исмоилов 31 марта 2024 года по телевизору увидел, что в Дагестане начали контртеррористическую операцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    Он испугался задержания и спрятался в мечети села Новый Агачаул в Дагестане, там его и задержали.

    Ранее сообщалось, что куратор боевиков перед нападением на «Крокус Сити Холл» заставил их жарить шашлык на мангале для конспирации.

    До этого один из обвиняемых сообщил о получении денег от украинской государственной структуры. Исполнители нападения на «Крокус Сити Холл» планировали после теракта отправиться в Афганистан.

    17 августа 2025, 13:01
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Площадкой для переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского могла бы стать одна из стран Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV выразил мнение, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского может быть организована в Европе, передает ТАСС.

    Мерц отметил, что время и место проведения переговоров пока не определены. По его словам, существует вероятность, что для подобных встреч выберут европейскую площадку, где такие обсуждения могли бы проходить на постоянной основе.

    Канцлер добавил, что конкретные детали будут уточнены в ближайшие дни или недели.

    Ранее издание Axios сообщило, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в пятницу, 22 августа.

    Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза отметил, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.

    17 августа 2025, 18:05
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование, исходя из ситуации на линии фронта, а уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее Дональд Трамп и Марк Рубио заявляли о том, что Украине придется пойти на уступки.

    Украина намерена вести переговоры с Россией, исходя из нынешней линии фронта, сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, «контактная линия – это лучшая линия для разговора», и эту позицию поддержали европейские партнеры. Зеленский добавил, что вопрос прекращения огня и разработка финального соглашения сейчас являются приоритетами для Киева, передает РБК.

    Он отметил, что территориальные вопросы должны рассматриваться только на встрече с участием лидеров Украины, России и США. Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет сдавать территории или торговать ими. По мнению Зеленского, вступление в Евросоюз рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности, а главной гарантией безопасности является сильная украинская армия.

    Также Зеленский заявил, что 18 августа обсудит вопросы урегулирования конфликта на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    18 августа 2025, 08:30
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    17 августа 2025, 14:30
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    17 августа 2025, 19:53
    В МИД рассказали о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США

    Tекст: Ольга Иванова

    Разница во времени между Россией и США стала серьезным испытанием для российского переводчика на переговорах президентов в Аляске.

    Российский переводчик сталкивался с непростыми условиями во время работы на саммите России и США на Аляске, передает «Вести». Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал, что разница во времени между странами составляла 11 часов, что значительно усложняло задачу специалиста.

    Садыков отметил: «Пока долетишь – не понимаешь до конца в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать».

    Журналист Павел Зарубин добавил, что российский переводчик в течение многих часов находился «на ногах». Несмотря на это, ему удалось «блестяще» выполнить задачи по обеспечению точности передачи переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    17 августа 2025, 10:55
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Среди европейских и британских сторонников конфликта на Украине воцарилась паника в преддверии возможных переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Европейские и британские сторонники конфликта на Украине испытывают панику на фоне переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, написал Дмитриев в Telegram-канале.

    В этой связи он привел несколько примеров публикаций западных СМИ. Как сообщает Politico, на встречу с Трампом вместе с Зеленским может поехать президент Финляндии Александр Стубб, написал Дмитриев.

    Издание Bild также уточняет, что в качестве сопровождающих в Вашингтон могут отправиться президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или премьер Британии Кир Стармер, отмечает глава РФПИ.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом.

    Bild пишет, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официального приглашения не было, и европейские представители хотят избежать демонстративной встречи.

    Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность Европы с Украиной останется неизменной.

    17 августа 2025, 17:26
    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме

    @ Al Drago/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности между Россией и США по Украине станут предметом переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, передает РИА «Новости». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому Зеленский и европейские партнеры приедут в понедельник в Белый дом – чтобы обсуждать это напрямую», – отметил Уиткофф.

    Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон выступает лишь посредником на переговорах и не диктует условия Киеву. По его словам, президент США был медиатором и искал пути для разрешения кризиса, а также Соединенные Штаты сохраняют роль медиатора во всех дискуссиях.

    Кроме того, Уиткофф сообщил, что США и Россия достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, но итоговое решение теперь зависит от позиции Киева.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.

    17 августа 2025, 16:29
    Фон дер Ляйен потребовала мира на Украине «через силу»

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжает добиваться завершения конфликта на Украине «через силу» при сохранении территориальной целостности страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Брюссель продолжает добиваться завершения конфликта на Украине «через силу» при сохранении территориальной целостности страны, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с таким заявлением на экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

    По ее словам, «это должен быть мир через силу с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины». Фон дер Ляйен также отметила, что границы «не могут быть изменены силой», а территориальные вопросы, утверждала она, «может решать только Украина».

    Глава Еврокомиссии добавила, что планирует сопровождать Владимира Зеленского в США для обсуждения путей достижения мира на Украине.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины и лидерами стран ЕС подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий и отметил стремление России к мирному решению ситуации.

    17 августа 2025, 10:16
    Завершено следствие по делу об убийстве генерала Кириллова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следствие завершило расследование дела о взрыве мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник.

    Следственные органы завершили предварительное следствие по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, передает ТАСС. В материалах Басманного суда говорится, что выполнены требования статей 215 и 216 УПК РФ, и теперь обвиняемые и их защитники должны ознакомиться с материалами дела.

    Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Ахмаджону Курбонову, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву до 17 ноября. Все трое внесены в перечень террористов и экстремистов.

    По данным следствия, 17 декабря 2024 года Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство, установленное на самокате, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда. Мощность бомбы составляла около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оба военных погибли от полученных ранений.

    Установлено, что Точиев и Падиев были причастны к подготовке теракта. В ноябре 2024 года они арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Подмосковье по указанию иностранного куратора, осуществили оплату и передали ему ключи, а также снимали помещение на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в убийстве генерала Кириллова. Суд продлил арест двум обвиняемым по этому делу. Отец одного из арестованных рассказал подробности о сыне.

    17 августа 2025, 16:33
    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, отметив достижение значительного прогресса.

    Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил: «Большой прогресс по России. Не отключайтесь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске прошли очень продуктивно.

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    17 августа 2025, 15:23
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР» на встрече с американской делегацией в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с делегацией США на Аляске пошутил, назвав министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из-за его свитера с надписью «СССР», следует из видео в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина. Фрагмент беседы был снят в отеле Анкориджа за несколько минут до переговоров в расширенном формате.

    Как видно на видеозаписи, госсекретарь США Марко Рубио обратился к Лаврову со словами: «Мне нравится ваша рубашка», имея в виду свитер с надписью «СССР». В ответ Лавров объяснил Путину суть шутки и рассказал, о чем идет речь.

    На это Путин с улыбкой произнес: «Империалист!» После его реплики обе делегации рассмеялись, что добавило неформальности началу встречи.

    Ранее владелица бренда SelSovet заявила о резком росте спроса на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    Напомним, Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью «СССР».

    Политолог Алексей Мартынов объяснил значение надписи «СССР» на груди у Лаврова, прилетевшего на Аляску.

    17 августа 2025, 18:39
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта.

    Трамп сделал репост сообщения пользователя в своей соцсети Truth Social.

    В опубликованном посте говорится: «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!».

    Трамп не добавил к репосту собственных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    17 августа 2025, 13:50
    Пенсионерка в Москве потеряла четыре квартиры из-за мошенников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее продать четыре квартиры и передать деньги злоумышленникам, а общий ущерб составил более 50 млн рублей.

    Пенсионерка из Москвы стала жертвой крупной мошеннической схемы и потеряла четыре квартиры и более 1 млн рублей, передает ТАСС. Как сообщили в городской прокуратуре, все началось с телефонного звонка лжеучасткового, который представился силовиком и предупредил женщину о возможных звонках мошенников, предоставив ей новый номер телефона.

    Впоследствии к 78-летней москвичке обратились сообщники афериста, которые начали требовать деньги. Женщина поверила лжеучастковому, который заверил, что полиция будет прослушивать ее телефон, а для поимки преступников ей нужно выполнять указания звонивших. По их просьбе пенсионерка сначала передала 800 тыс. рублей через почтовый ящик, а затем сняла со счета и отдала еще 300 тыс. рублей.

    Далее мошенники уговорили женщину продать четыре квартиры – на улице Санникова, в Чукотском проезде и две на улице Беломорская. Деньги от сделок она также передала курьерам аферистов. Общий ущерб от действий мошенников превысил 50 млн рублей.

    Окончательно женщине стало ясно, что ее обманули, когда телефонные мошенники предложили ей оформить ренту на квартиру в Московской области. В прокуратуре Северо-Восточного административного округа подчеркнули, что никакие следственные действия по телефону не проводятся, а правоохранители и банки никогда не просят продавать имущество или передавать средства курьерам. Установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники разработали двухэтапную схему обмана, используя ссылки якобы от имени Роскомнадзора. МВД предупредило о новой схеме мошенничества на интернет-площадках объявлений. ВТБ зафиксировал рост количества мошенничеств при продаже авиабилетов.

    17 августа 2025, 12:24
    ВС России нанесли удар по месту хранения ракет «Сапсан» на Украине

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли поражение месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Вооруженные силы России с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и связанных с ними комплектующих. В результате были также поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 различных районах. Минобороны России подчеркнуло, что все цели были поражены успешно.

    Ранее подполье сообщило об ударах по военным производствам ВСУ в Павлодаре Днепропетровской области.

    ВС России на этой неделе пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет в Харьковской и Сумской областях.

    17 августа 2025, 11:15
    Ученые сообщили о почти полном исчезновении пятен на Солнце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество пятен на видимой с Земли стороне Солнца резко снизилось, что указывает на падение вспышечной активности и почти полное отсутствие солнечных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Как сообщили ученые, на обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что указывает на резкое сокращение числа солнечных вспышек или даже их полное отсутствие в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале лаборатории отмечается: «Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне». По словам ученых, солнечные пятна хоть и сохраняются, но уменьшились настолько, что на снимках даже с высокой точностью можно обнаружить не более четырех из девяти сформировавшихся областей.

    Поскольку размер и количество пятен напрямую связаны с активностью вспышек, специалисты полагают, что в ближайшие дни вспышек может не быть совсем. Это положительно скажется на самочувствии метеозависимых людей, но создаст сложности для радиолюбителей, так как ухудшится качество радиосвязи.

    В лаборатории подчеркивают, что быстрый рост солнечной активности в ближайшем будущем маловероятен. Однако уже со вторника ожидаются новые магнитные бури из-за приближения корональной дыры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M16. В феврале на Солнце произошли также другие мощные вспышки класса M. На Солнце ранее произошла вспышка класса M7.6.

    17 августа 2025, 23:17
    Захарова предупредила о контроле военных во Франции над переехавшими учеными

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Участники программы Pause («Пауза»), привлекающей зарубежных ученых во Францию, «фактически попадают под колпак французских вооруженных сил», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram обратила внимание, что программа Pause, запущенная Францией для привлечения иностранных ученых, находится под контролем военных структур. Захарова подчеркнула, что руководителем программы назначена Лаура Лоэак, которая ранее была кадровым военным и работала в подразделении министерства обороны Франции, ответственном за отношения с постсоветскими странами.

    По словам Захаровой, «те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил». Она отметила, что Лоэак скрывает свое прошлое, однако в интернете сохранились записи о ее деятельности.

    Захарова также обратила внимание, что программа Pause ориентирована на молодежь и не раскрывает всех деталей, связанных с руководством.

    Она выразила недоумение по поводу того, что Франция отказывается от сотрудничества с российскими научными учреждениями, но одновременно приглашает российских ученых работать под контролем структур, аффилированных с силовыми ведомствами страны.

    «Кажется, российским деятелям науки необходимо действительно взять предлагаемую «паузу», чтобы понять, на кого им предлагают работать», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что во Франции технологическим компаниям грозит уголовное преследование. Он подчеркнул, что когда-то возлагал большие надежды на президента Эммануэля Макрона, но теперь Франция становится «все слабее». Дуров также отметил, что разочарован действиями французского лидера.

    В 2024 году Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций. Парижский суд поместил его под судебный контроль. С июля ему разрешили выехать в ОАЭ на две недели.

