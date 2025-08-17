Российские войска уничтожили позиции ВСУ и пехоту у Федоровки в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Южной группировки войск России продолжают точечные удары по позициям противника у Федоровки в ДНР, пишет ТАСС. Как сообщили в Минобороны России, артиллерийским огнем удалось значительно снизить контроль ВСУ за ситуацией и сократить их огневую мощь на ключевых участках наступления российских войск.

В ведомстве уточнили, что российские разведчики обнаружили в районе Федоровки инженерные сооружения противника с размещённой там пехотой. «Точными попаданиями 122-мм снарядов орудия Д-30 живая сила противника была уничтожена, лишая ВСУ возможности вести оборонительные бои на данном участке», – сообщили в Минобороны.

Кроме того, в районе Северска операторы разведывательных БПЛА выявили два блиндажа, где находился пункт управления дронами ВСУ. По этим целям был нанесён удар гаубицами «Мста-Б» калибра 152 мм, в результате которого позиции противника были уничтожены. По данным Минобороны, это поможет российским подразделениям развивать наступательные действия и обезопасить тыл от вражеских беспилотников.

В населённом пункте Александро-Шульгино подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили блиндаж ВСУ, откуда велось управление войсками на передовой. После артиллерийского удара активность украинской пехоты на этом направлении снизилась.

