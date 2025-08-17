  • Новость часаAxios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    38 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    8 комментариев
    17 августа 2025, 07:02 • Новости дня

    Росавиация сняла ограничения полетов в аэропорту Казани

    Tекст: Ирма Каплан

    В аэропорту Казани сняты временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Казани: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были направлен три самолета.

    Напомним, ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны доложило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были разгромлены склады боеприпасов, военно-технического имущества и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.


    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    Трамп предложил Европе «немного поучаствовать» в завершении конфликта на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox News после саммита с российским лидером Владимиром Путиным назвал несколько сторон, которые могут повлиять на ускорение разрешения украинского конфликта.

    «Я бы заметил, что европейским странам стоило бы в этом поучаствовать, но все же это зависит от Владимира Зеленского», – приводит «Газета.Ru» слова Трампа в интервью Fox News.

    В этом же интервью Трамп назвал Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины, а также призвал Киев и ЕС не подрывать «наметившийся прогресс» после переговоров с Трампом.

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 23:43 • Новости дня
    Крупный пожар вспыхнул у складских помещений в Новой Москве
    Крупный пожар вспыхнул у складских помещений в Новой Москве
    @ Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Новой Москве, сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

    «На Люблинской улице в районе Щербинка произошло возгорание одного из эксплуатируемых строений и рядом расположенного складского здания», – сказано в посте.

    В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

    Как уточнили ТАСС в экстренных службах города, площадь пожара составляет 600 кв. метров.

    Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов сообщила о том, что взяла на контроль установление причин пожара в Щербинке.

    «Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле», – сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в селе Богородск Пермского края из-за игры подростка с петардами вспыхнул пожар, уничтоживший ангар и 180 тонн сена на площади 750 кв. метров.


    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 01:13 • Новости дня
    FT узнала, что в Киеве саммит на Аляске назвали «ударом в спину» Зеленского

    Tекст: Ирма Каплан

    Изменение позиции американского президента Дональда Трампа, который в среду обещал Владимиру Зеленскому «давить на Москву», а на Аляске расстилал ковровую дорожку перед президентом России, вызвало резкую критику украинских чиновников, которые обвинили Трампа в подрыве усилий по справедливому завершению войны.

    «Это удар в спину», – заявил Financiel Times (FT) высокопоставленный украинский чиновник.

    «Он (Трамп) просто хочет быстро заключить сделку», – сказал второй.

    Александр Мережко, председатель комитета Верховной рады по иностранным делам, охарактеризовал итоги саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина для своей страны одним словом: «ужасно».

    По его словам, главы России и США объединятся и начнут склонять Украину к мирному договору и это будет началом капитуляции.

    «Идея саммита, как нам объяснили Трамп и (госсекретарь США Марко) Рубио, заключалась в том, чтобы предъявить Путину требование о немедленном прекращении огня. И если он отклонит это предложение, для него будут серьезные последствия», – говорит Мережко, отмечая, что этого не произошло и Трамп будто бы этого не заметил.

    Трамп пригласил Зеленского вернуться в Вашингтон для переговоров в Овальном кабинете в понедельник, туда, где шесть месяцев назад президент США и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили Зеленскому взбучку за нежелание заключить мирное соглашение при посредничестве США.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой. Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Axios назвал 22 августа датой планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 00:44 • Новости дня
    МЖД направила пожарный поезд в помощь ликвидации пожара в Новой Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожарный поезд отправился в Щербинку в Новой Москве, где горят складские помещения, сообщил Telegram-канал Московской железной дороги (МЖД).

    В МЖД заявили, что в субботу около 23.10 в районе станции Щербинка произошло возгорание складских помещений, которые не принадлежат ОАО «РЖД».

    «Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 т воды и 4,7 т пенообразователя. Угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет. На движение поездов ситуация не влияет», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожарно-спасательные подразделения с вечера субботы ликвидируют пожар в Новой Москве на Люблинской улице в районе Щербинки.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Пиротехники МЧС России обезвредили в Крыму восемь мин вблизи ж/д путей

    Tекст: Ирма Каплан

    Пиротехники МЧС России обезвредили в Крыму девять взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных у железнодорожных путей на востоке Крымского полуострова, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Крым.

    «В Ленинском районе, вблизи с. Петрово, пиротехники МЧС России уничтожили девять взрывоопасных предметов (восемь противотанковых мин и один саперный заряд)», – сказано в посте.

    В ведомстве пояснили, что работу пиротехников осложняла близость к железнодорожным путям, однако на период работ движение поездов не приостанавливалось.

    «Пиротехники обезвредили взрывоопасные предметы в длительном временном промежутке в графике движения ж/д транспорта», – добавили в региональном управлении МЧС.

    Там предупредили, что при обнаружении потенциально опасного и взрывоопасного предмета необходимо максимально удалиться от него и предупредить других людей об опасной находке, после чего срочно сообщить полиции или МЧС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Моздокском районе Северной Осетии специалисты ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

    В июне в МЧС сообщили, что за месяц специалисты достали со дна Балтийского моря более 9,5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе затонувшей немецкой баржи.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Профессор Виноградов сообщил о новой выплате многодетным родителям

    Tекст: Ирма Каплан

    Работающие родители двоих и более детей с 2026 года могут рассчитывать на возврат части подоходного налога при соблюдении ряда условий, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

    По словам Виноградова, с 2026 года работающие родители двух и более несовершеннолетних детей смогут подать заявление на ежегодную выплату, представляющую собой возврат части уплаченного ими за предыдущий год налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

    Такая поддержка полагается семьям, где дети не достигли 18 лет, либо 23 лет при очной форме обучения, а родители за предыдущий год заплатили НДФЛ, не имеют задолженности по алиментам и среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения по региону проживания, рассказал профессор агентству «Прайм».

    Размер выплаты рассчитывается как разница между исчисленным НДФЛ по ставке 13% и тем же налогом по ставке 6%. Например, если доход семьи за год составил 900 тыс. рублей, то с него исчисленный НДФЛ – 117 тыс. рублей, а по ставке 6% – 54 тыс. рублей. В таком случае сумма выплаты составит 63 тыс. рублей.

    Оформить выплату можно будет через Социальный фонд России по месту жительства, подав заявление лично, через МФЦ или на портале госуслуг с 1 июня по 1 октября каждого года. Впервые воспользоваться этой мерой поддержки можно будет в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.

    Получение выплаты не будет влиять на определение права граждан на другие меры социальной поддержки, которые могут зависеть от дохода семьи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России решили вдвое сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал. Также глава правительства Михаил Мишустин поручил упростить оформление отпуска по уходу за ребенком.


    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Главы МИД России и Венгрии обсудили украинский вопрос после саммита на Аляске

    Лавров и Сийярто обсудили украинский вопрос после саммита на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    По инициативе венгерской стороны в субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его венгерского коллеги Петера Сиярто, сообщил Telegram-канал МИД России.

    «Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. Были затронуты также практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога», – сказано в посте.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    В ходе телефонного разговора в субботу главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили перспективы мирного процесса между Россией и Украиной.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Главы МИД России и Турции обсудили итоги саммита на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили перспективы мирного процесса между Россией и Украиной после саммита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске.

    Российский МИД сообщил о телефонном разговоре между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Турции Хаканом Фиданом по инициативе последнего.

    «Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа. Обсужден также график предстоящих двусторонних контактов», – сообщили в российском  ведомстве.

    Во внешнеполитической службе Турции подтвердили телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции.

    «Обсуждались усилия, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, а также прошедшая в этом контексте встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске», – передает ТАСС слова источника в МИД Турции.

    Фидан выразил надежду, что процесс, начатый на саммите, приведет к прочному миру с участием Украины, и подчеркнул готовность Турции внести свой вклад в урегулирование ситуации.

    Турция прежде неоднократно заявляла о готовности быть посредником в мирных инициативах по Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 00:30 • Новости дня
    День воздушного флота и День любимого дивана отмечается 17 августа
    День воздушного флота и День любимого дивана отмечается 17 августа
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В третье воскресенье третьего месяца лета, 17 августа, отмечаются праздники романтиков, влюбленных в небо, ценителей вещей и даже самих вещей, лучше которых для отдыха не найти. Подробнее – в праздничном дайджесте.

    Профессиональный праздник летчиков, диспетчеров, инженерно-технических специалистов бортпроводников и работников авиаинфраструктуры отмечается в России в третье воскресенье августа. Так было установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», где упоминалось, что День Воздушного Флота СССР будет отмечаться в третье воскресенье августа.

    Праздник комиссионного магазина или секонд-хенд-магазина тоже празднуется в это воскресенье. В 1943 году в Англии появилась тенденция, когда состоятельные люди стали отдавать ненужные вещи участникам французского сопротивления или сильно нуждающимся во время войны.

    Понятие «секонд-хенд» отражало идею, согласно которой жители крупных городов собирали ненужные вещи и отправляли в борющуюся с фашистами Францию. В странах СССР после распада так стали называть лавки с одеждой и обувью, бывшими в употреблении, но достаточно хорошо сохранившимися, чтобы послужить новому собственнику.

    17 августа отмечается еще и День проснувшихся улиток. Эти появившиеся на Земле около 600 млн лет назад брюхоногие моллюски просыпаются от зимней спячки в начале апреля, но в конце августа их праздник решили отметить для того, чтобы напомнить о медитативной размеренности и спокойствии ползучих философов.

    Шуточный День любимого дивана как никогда лучше сочетается с воскресным днем. Как напоминает Ura.Ru, в 2014 году в Саратове создали самый длинный в мире диван, больше километра и весом около 50 т. Его стоимость составила около 10 млн. рублей. С ним Россия попала в Книгу рекордов Гиннеса. С этого момента и появился праздник в честь любимого дивана.

    Кроме того, Колумбия в этот день отмечает День инженера, Габон и Индонезия – День независимости, Боливия – День флага, а США – День ванильного заварного крема.

    Именинным пирогом стоит угостить Дмитpия, Ивaнa, Aндpeя, Aнтoнинa, Евдoкию, Кузьму, Aлeкceя, Дapью, Миxaилa, Дeниca, Кoнcтaнтинa, Мaкcимилиaнa, Иpину и Семена.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 03:00 • Новости дня
    Депутат Колунов рассказал о новых критериях изъятия бесхозных земель

    Tекст: Ирма Каплан

    С осени начнут действовать обновленные критерии для изъятия неиспользуемых земель, включая отсутствие построек и значительное захламление территорий, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    «В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет – для земель под строительство, семь лет – под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», – объяснил Колунов РИА «Новости».

    Он добавил, что основанием для изъятия также станет захламление более половины территории отходами, если собственник не устранит проблему в течение года после ее выявления. Захламление мусором или отходами будет фиксироваться профильными органами, которые предоставят владельцу время для исправления ситуации.

    Еще одним основанием может стать ненадлежащее состояние построек. К примеру, разрушения стен, отсутствие окон и другие нарушения. Кроме того, если участок более чем наполовину зарастет сорняками высотой свыше одного метра в течение года, это также послужит причиной для возможного изъятия.

    «Изъятие неиспользуемой земли – крайняя мера. Сначала профильные органы проверят обоснованность, дадут возможность устранить проблему. Если реакции не последует, через суд запустится процедура изъятия. Есть право продлить срок устранения проблемы через суд», – резюмировал Колунов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты у владельцев, допустивших распространение на них борщевика.Кроме того, с 1 сентября вступит в силу закон,

    запрещающий вести любой бизнес на участках в садоводческих некоммерческих товариществах.


    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 23:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов ВСУ над регионами страны

    Минобороны: Над регионами страны за 30 минут уничтожено четыре дрона ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами России за 30 минут вечером субботу, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

    «С 22.20 мск до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что два беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области, по одному дрону сбито над Курской и Орловской областями. Над Брянской областью воздушные цели еще наблюдаются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны утром субботу сообщило о перехвате и уничтожении 29 украинских БПЛА различного типа в нескольких российских регионах и над Азовским морем.

    Кроме того, в субботу Минобороны доложило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были разгромлены склады боеприпасов, военно-технического имущества и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.


    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 01:28 • Новости дня
    Марочко заявил о взятии под контроль ВС России дорог у Хатнего Харьковской области

    Марочко: ВС России взяли под контроль дороги у Хатнего в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные перекрыли ключевые автотрассы, обеспечивающие снабжение подразделений ВСУ в Хатнем Харьковской области и его окрестностях, что осложнило их логистику, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, группировка вооруженных формирований Украины, которая засела в Хатнем, вскоре может оказаться в очень сложном положении.

    «Поскольку та дорога, которая идет на северо-запад от Хатнего, она уже под нашим огневым контролем. Есть еще юго-западная трасса, которая еще более-менее используется украинскими боевиками для логистики, но и здесь наши войска работают по перерезанию логистических путей», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что еще одна дорога физически взята под полный контроль ВС России, небольшой участок трассы перерезан.

    «Это дорога восточнее Великого Леса или юго-восточнее от Хатнего», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении бойцы «Севера», сломив ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулись в лесу западнее Синельноково на 200 м.

    В районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать роты и взводы. При этом ВСУ начали перегруппировку сил для подготовки атаки в Сумской области.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 05:25 • Новости дня
    Британский полковник назвал НАТО «бумажным тигром» по сравнению с ВС России

    Telegraph: Экс-полковник назвал НАТО «бумажным тигром» в сравнении с ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник британских вооруженных сил в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph заявил, что время вялых европейских компромиссов прошло, так как Европа не всегда может полагаться на дядю Сэма в вопросе спасения, когда рядом такая держава, как Россия.

    Отставной британский полковник Кемп в своей статье для Telegraph напоминает, как Россия поддерживает «поразительный уровень производства вооружений», якобы дополняя его поставками из Ирана, Северной Кореи и Китая. Как  переориентировала экономику с Европы на страны БРИКС, как преодолела  финансовые трудности.

    « Россия показала, что ее вооруженные силы не бумажный тигр. Хваленой западной техники, технического совершенства и военных доктрин недостаточно, чтобы победить ее. Действительно, Россия усвоила уроки современной войны, адаптировав свои силы и стратегии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими инновациями на поле боя так, как это не удалось Западу», – пишет Кемп.

    Он перечисляет также, как зависимые от российских энергоносителей европейские страны продолжали играть роль в подпитке российских ресурсов, а суровые западные санкции оказались недостаточными.

    «Тем временем европейцы превратились в наблюдателей за судьбой Украины – и своей собственной. Европейские лидеры, похоже, даже не осознают, что причина всей этой ситуации и всего, что из нее вырастет, во многом находится у них самих», – говорится в статье.

    Британский отставник считает, что причина спецоперации совсем на то, о чем говорит российский президент Владимир Путин, а наоборот.

    «Путин совершенно верно оценил ситуацию: именно НАТО было «бумажным тигром», – отметил он.

    Кемп привычно стращает евроколлег злой и мощной Россией, призывает объединяться и самим готовиться к обороне, увеличивать затраты на нее, восстанавливать армии и закаливать политическое мышление, так как американский Дядя Сэм совсем ненадежен.

    «География сама по себе диктует, что европейские страны теоретически должны вкладывать в будущее Украины больше средств, чем США, и именно им следует стремиться нести бремя гарантий безопасности, а не постоянно оглядываться по ту сторону Атлантики», – считает отставной полковник.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома

    уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.


    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 03:42 • Новости дня
    Пожар в складских помещениях в Новой Москве ликвидирован

    МЧС: Пожар в складских помещениях в Новой Москве ликвидирован

    Tекст: Ирма Каплан

    Крупный пожар в складских помещениях на Люблинской улице в районе Щербинки в Новой Москве потушен, ранее огонь локализовали на площади в 600 кв. м, сообщили в столичном управлении МЧС России.

    «Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    В 0.33 там уточняли, что огонь удалось локализовать на площади 600 кв. м

    На месте работали 46 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, чтобы полностью справиться с горением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожарно-спасательные подразделения с вечера субботы ликвидировали пожар в Новой Москве на Люблинской улице.

    В помощь огнеборцам МЖД направила к месту горения складов пожарный поезд.


    Комментарии (0)
    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа?

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

Прошедший на Аляске саммит Россия-США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киева. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление по саммиту, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя.

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне.

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

