    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    15 августа 2025, 23:52 • Новости дня

    Путин распорядился ввести сроки давности для приватизационных споров

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин распорядился законодательно ввести сроки исковой давности по делам оспаривания приватизационных сделок для усиления защиты собственников.

    «Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества», – сказано в документе, представленном на сайте Кремля.

    Документ составлен итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18–21 июня 2025 года.

    Сроком исполнения поручения президента указано 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утвержден перечень поручений президента России по итогам ПМЭФ для структурных изменений в экономике.

    Президент России Путин по итогам ПМЭФ поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.


    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Комментарии (25)
    15 августа 2025, 04:30 • Новости дня
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, затем он отправится на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

    Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около 3 тыс. км или почти 2 тыс. миль. Полетное время между городами – порядка четырех часов, передает РИА «Новости».

    «Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный», – сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

    Песков отметил, что Путин «еще будучи премьером неоднократно бывал» в Магадане. Песков пояснил, что в ходе поездок в северо-восточном направлении президент никогда не упускал возможности заняться региональными делами.

    Путин в ходе рабочей поездки отправится на завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. Также президент посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

    Кроме того, Путин возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска – Сибирь), встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание о реализации мастер-плана города Магадана.

    «Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам», – сказал Песков.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета. Саммит с участием президента России и президента США запланирован на 15 августа.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. россиян, показали, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 78%.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 78%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение».

    Кроме того 79% участников исследования полагают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    За последнюю неделю доля доверяющих Путину увеличилась на 1 процентный пункт, а положительные оценки его работы выросли на 2 процентных пункта.

    Половина россиян, а именно 53% опрошенных, положительно оценивают работу правительства, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущими результатами. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, заявили 58% респондентов – это на 1 процентный пункт выше прошлых показателей.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на 3 процентных пункта выше прошлых значений. За КПРФ готовы проголосовать 8% россиян (минус 1 п.п.), ЛДПР поддерживают 11% (плюс 1 п.п.), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 4% (рост на 2 и 1 п.п. соответственно).

    Опрос проводился с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа

    Встречу Путина и Трампа решено провести в формате «три на три» вместе с министрами

    Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Формат переговоров между лидерами России и США изменился, в обсуждении примут участие также главы внешнеполитических ведомств и специальный представитель.

    О смене формата встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС. Вместо ранее анонсированной беседы «один на один» переговоры состоятся в формате «три на три».

    По словам Ливитт, вместе с Трампом в переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

    С российской стороны, как ожидается, также будут представлены министры. В расширенном составе на ланче примут участие министры финансов и торговли США Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

    «Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель [американского лидера] Стивен Уиткофф», – заявила Ливитт. Рассматривается также возможность обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить территориальный вопрос между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Путиным.

    Американский президент допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности вместе с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

    Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере новый девиз, который символизирует стремление к мирному диалогу между Россией и США.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 21:10 • Новости дня
    США выбрали слоган встречи Путина и Трампа на Аляске

    Слоган «Стремление к миру» разместили на баннере встречи лидеров России и США

    США выбрали слоган встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Денис Тельманов

    Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере девиз «Стремление к миру» (Pursuing peace), символизирующий стремление к мирному диалогу между Россией и США.

    Как сообщает корреспондент РИА «Новости», американская сторона определила слоган встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    На официальном баннере мероприятия был размещен девиз «Стремление к миру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Путиным намерен поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

    Трамп также допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности совместно с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

    Владимир Путин должен прибыть в Анкоридж к 11:00 по местному времени, где его у трапа самолета встретит Дональд Трамп.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане, где осмотрит склад приемки и хранения сырья, реакционный зал и производственную лабораторию.

    Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане. Президент ознакомится с работой склада для приемки и хранения сырья, реакционного зала и производственной лаборатории, сообщается на сайте Кремля.

    Предприятие, введенное в эксплуатацию в 2023 году, стало первым в России производством, где выпускают реэтерифицированные триглицериды rTG из сардины и сельди, выловленных в Охотском море. Объект построен по международным стандартам качества, что позволяет успешно реализовывать продукцию как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Планируется, что общий объем сбыта составит 2,2 тыс. тонн в год, из которых 2 тыс. тонн приходится на рафинированный рыбий жир, а 200 тонн – на реэтерифицированные триглицериды.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 16:30 • Новости дня
    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту

    Губернатор Аляски Данливи: Трамп первым прибудет в Анкоридж и лично встретит Путина в аэропорту

    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе в Аляске перед началом американо-российского саммита, сообщил губернатор штата Майк Данливи в интервью телеканалу Fox News.

    Детали протокола предстоящей встречи между президентами России и США раскрыл губернатор штата Майк Данливи, передает ТАСС. По словам Данливи, Дональд Трамп планирует прибыть на базу в Аляске до Владимира Путина и лично встретить российского лидера на взлетно-посадочной полосе.

    Губернатор отметил, что, по его мнению, встреча пройдет достаточно быстро и без лишних задержек.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске.

    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Владимира Путина на Аляске.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 20:53 • Новости дня
    Самолет Ту-214 приземлился на базе в Анкоридже
    Самолет Ту-214 приземлился на базе в Анкоридже
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет специального назначения Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, следует из данных FlightRadar24.

    По информации RT, борт Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. За передвижением воздушного судна наблюдали свыше 454 тыс. пользователей на сервисе FlightRadar24 в режиме реального времени.

    Ранее сообщалось, что самолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа продлятся не менее 6–7 часов.

    Белый дом информировал о начале встречи президентов в 11:00 по местному времени( 22:00 мск) в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 21:56 • Новости дня
    Западные СМИ подсказали Украине восемь уязвимостей России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики определили восемь объектов в России, удары по которым, по их мнению, могут изменить ход боевых действий на Украине, сообщает польский портал Defence24.

    Западные аналитики перечислили восемь ключевых целей на территории России, по которым, по их мнению, Киев может нанести удары для получения преимущества, передает Lenta.ru. Об этом говорится в исследовании, опубликованном польским порталом Defence24. Согласно публикации, удары по этим объектам якобы позволили бы ослабить военный потенциал России и изменить ситуацию на фронте.

    Среди целей аналитики называют шлюзы № 8 и № 9 Волго-Донского канала, которые являются важными транспортными узлами, связывающими Каспийское, Азовское и Черное моря. Эксперты отмечают, что разрушение этих объектов может спровоцировать экологический кризис в Каспийском регионе и нарушить торговое сообщение между Россией и Ираном. В качестве другой значимой цели называется завод по производству беспилотников «Герань» под Елабугой, а также возможная атака на Нижнекамскую ГЭС, снабжающую этот завод энергией.

    Также в список попали переходы Маньчжурия – Забайкальск и Суйфыньхэ – Пограничный, через которые проходит 90% всей сухопутной торговли между Китаем и Россией. Среди стратегических объектов выделяются мосты через Керченский и Чонгарский проливы, соединяющие Крым с остальной частью России, а также железнодорожные узлы Западного военного округа – главного маршрута снабжения российских войск на Украине.

    Кроме того, в публикации отмечается строящаяся база Черноморского флота в Очамчире (Абхазия), позиции российских войск в Приднестровье и базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне. Эксперты считают, что удары по этим объектам могут отвлечь ресурсы России от спецоперации на Украине.

    «Точечные удары по ключевым узлам, таким как железнодорожные мосты, шлюзы каналов, объекты по производству беспилотников и базы логистики, могут нанести непропорционально больший ущерб, чем традиционные дорогостоящие наземные операции, сопряженные с высокими военными потерями», – говорится в исследовании. Авторы материала подчеркивают, что подобные действия могут увеличить политические издержки для Москвы и создать условия для выхода из тупика на фронте.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    ФСБ сообщила о срыве выпуска украинских ракет «Сапсан».

    Ракеты «Сапсан» могли поражать цели на расстоянии 500-750 км, включая Москву, Минск, Витебск, Калугу, Тулу, Владимир и другие города России и Белоруссии.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Путин возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба» в Магадане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, завершая поездку в Магадан, возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба».

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба» в Магадане, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Мемориал был открыт 9 мая 2020 года к 75-летию Победы и расположен рядом с аэровокзалом на 13-м километре трассы «Колыма».

    Мемориал символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны. По воздушной трассе Аляска – Сибирь в годы войны было переброшено почти 8 тыс. самолетов, поставлявшихся Советскому Союзу по ленд-лизу от США. В сложных погодных и климатических условиях Севера эти полеты были сопряжены с большим риском для летчиков.

    Наиболее опасным считался участок протяженностью 1,2 тыс. км от Сеймчана до Якутска. Этот маршрут проходил над горными хребтами и «Полюсом холода» – Оймяконом. В этих условиях летчики совершали перелеты на больших высотах и при низких температурах с применением кислородных масок.

    Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. В ходе поездки в Магадан президент России Владимир Путин обсудил реализацию мастер-плана по строительству жилья и развитию стратегических отраслей.

    Президент также прибыл на завод «Омега-Си» , осмотрел комплекс «Президентский» и пообщался с юными хоккеистами.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Песков назвал сопровождающих Путина на переговорах с Трампом

    Песков назвал Ушакова и Лаврова сопровождающими Путина на переговорах

    Песков назвал сопровождающих Путина на переговорах с Трампом
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российского лидера Владимира Путина на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом будут сопровождать два доверенных лица.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров станут сопровождающими Владимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, заявил Песков в комментарии CNN.

    Изначальным форматом встречи предусматривался разговор «один на один»,  позднее формат заменили на «три на три».

    Со стороны Трампа на переговорах будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

    Напомним, Белый дом сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Дональдом Трампом.

    Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентами России и США продлятся не менее 6-7 часов.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 06:41 • Новости дня
    Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа стартуют в Анкоридже в пятницу в 11.00 по местному времени (22.00 мск).

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, штат Аляска, начнется в пятницу в 11:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по московскому времени, передает ТАСС. Информация о времени переговоров содержится в официальном графике президента США, который был распространен пресс-службой Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. США развернули истребители F-35 на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 02:33 • Новости дня
    Ил-96 с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился в Анкоридже (Аляска, США), сообщают информационные агентства.

    На борту находятся журналисты кремлевского пула и часть российской делегации, прибывшей на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    За приземлением самолета в режиме онлайн наблюдали более 23 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый самолет Ил-96 ранее также совершил посадку в Анкоридже после вылета из Москвы. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 22:03 • Новости дня
    Журналист Пискунов рассказал о суровом аляскинском меню для СМИ

    Tекст: Ирма Каплан

    Корреспондент RT Егор Пискунов поделился подробностями проживания журналистов международных СМИ перед встречей президентов России и США на Аляске, он раскрыл некоторые подробности быта и меню.

    Корреспондент RT Егор Пискунов в своем Telegram-канале раскрыл новые подробности обихода представителей российской прессы, размещенных на стадионе на Аляске.

    Пискунов поделился, что в импровизированном палаточном городке ему удалось поспать часа три перед днем переговоров. Организаторы все-таки выключили свет внутри стадиона, но остался довольно громкий гул вытяжки, который спросонья навел журналиста на мысль, что он находится в каком-то рефрижераторе.

    В рефрижераторе он не находился, а поутру его и коллег ждал суровый и аскетичный завтрак.

    «Очень порадовал завтрак: чан с воздухом, немножко фруктиков и вчерашний салат с тунцом, который стоит тут со вчерашнего дня», – иронично заметил Пискунов на видео.

    В районе 17 часов мск (18 Анкоридж) журналист сделал еще одну запись.

    «Кажется, нас тестируют на выносливость! Еще можно добавить, что в общественном душе нашего теперь уже домашнего стадиона горячая вода сегодня так и не пошла», – написал он.

    Через полчаса Пискунов сообщил, что американские военные везут журналистов на базу Эльмендорф Ричардсон, где будет проходить встреча двух президентов, отметив, что представители СМИ России побывают там впервые.

    Он добавил, что журналистов, которые будут освещать встречу Путина и Трампа, досматривают в актовом зале на военной базе в Анкоридже.

    Напомним, Белый дом сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, часть российских и американских делегаций разместилась в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиниц. Кроме того, секретная служба США столкнулась с логистическими трудностями и нехваткой сотрудников при подготовке к саммиту.

    Журналистов российских СМИ разместили на стадионе из-за нехватки мест в отелях, занятых туристами в самый пик сезона,

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Трамп готов обсудить с Путиным территориальные вопросы между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует на встрече с Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

    Трамп сообщил, что намерен во время встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной как одну из мер для достижения мира. По словам Трампа, окончательное решение по данному вопросу должны будут принять Москва и Киев, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что не собирается вести переговоры за Украину, а хочет лишь организовать переговоры между сторонами конфликта. Он подчеркнул, что предоставит Украине возможность принять собственное решение, выразив уверенность, что это решение будет правильным.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подчеркнул важность обсуждения гарантий безопасности и территориальных вопросов для урегулирования конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    МИД России заявил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции.

    Комментарии (2)
    Путин и Трамп обменялись рукопожатиями (фото)
    Вагенкнехт выступила за возвращение украинцев на родину
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс заключенных в Белоруссии
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске
    Член ОП: Запрет судимым работать курьерами затруднит их ресоциализацию
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ

