Путин распорядился ввести сроки давности для приватизационных споров
Президент России Владимир Путин распорядился законодательно ввести сроки исковой давности по делам оспаривания приватизационных сделок для усиления защиты собственников.
«Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества», – сказано в документе, представленном на сайте Кремля.
Документ составлен итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18–21 июня 2025 года.
Сроком исполнения поручения президента указано 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Путин по итогам ПМЭФ поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.