Трамп выразил уверенность в позитивном исходе переговоров с Путиным

Трамп выразил уверенность в успешной встрече с Путиным в Анкоридже

Tекст: Денис Тельманов

Американский лидер Дональд Трамп выразил оптимизм относительно предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Он сообщил в интервью телеканалу Fox News, что ожидает «очень хорошего» результата от предстоящей встречи, которая пройдет в Анкоридже на Аляске.

«Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо», – заявил Трамп.

Глава администрации США подчеркнул, что готов быстро вернуться в Вашингтон, если переговоры окажутся неудачными. На вопрос, готов ли он покинуть переговоры при отсутствии результата, Трамп ответил: «Да, я бы ушел».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин должен прилететь в Анкоридж, где его у трапа самолета встретит президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен на встрече с Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

Также американский президент допустил возможность предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, однако исключил ее вступление в НАТО.

