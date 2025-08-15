  • Новость часаУтвержден перечень поручений президента по итогам ПМЭФ-2025
    Россию пригласили на похороны Запада
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
    Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    Песков назвал вероятную продолжительность переговоров Путина и Трампа
    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией
    Путин возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба» в Магадане
    Роскосмос показал спутниковые снимки места встречи Путина и Трампа
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    7 комментариев
    15 августа 2025, 20:34 • Новости дня

    Трамп выразил уверенность в позитивном исходе переговоров с Путиным

    Трамп выразил уверенность в успешной встрече с Путиным в Анкоридже

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент полагает, что переговоры с российским лидером в Анкоридже завершатся успешно, однако пообещал оперативно вернуться в Вашингтон при неудаче.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил оптимизм относительно предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Он сообщил в интервью телеканалу Fox News, что ожидает «очень хорошего» результата от предстоящей встречи, которая пройдет в Анкоридже на Аляске.

    «Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо», – заявил Трамп.

    Глава администрации США подчеркнул, что готов быстро вернуться в Вашингтон, если переговоры окажутся неудачными. На вопрос, готов ли он покинуть переговоры при отсутствии результата, Трамп ответил: «Да, я бы ушел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин должен прилететь в Анкоридж, где его у трапа самолета встретит президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен на встрече с Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

    Также американский президент допустил возможность предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, однако исключил ее вступление в НАТО.

    15 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова

    Политолог Мартынов: Свитер «СССР» Лаврова на Аляске – отсылка к отношениям с США в ХХ веке

    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Аляску в свитере «СССР», чтобы напомнить про богатый опыт двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также подчеркнуть свою осведомленность во внутриамериканских трендах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере «СССР» может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями Леонида Брежнева с Ричардом Никсоном», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде – напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Лавров сказал, что ранее бывал и на Аляске», – продолжил собеседник.

    На ваш взгляд
    Готовы ли вы вне дома носить одежду с советской символикой?




    Результаты

    «Помимо этого, в США в последние годы вошли в моду одежда и аксессуары с советской символикой. Допускаю, что этот свитер отражает понимание внутриамериканских трендов. Ну и в конечном счете, свитер Лаврова просто довольно стильный», – заключил аналитик.

    Ранее в Сети показали видео приезда главы МИД России Сергея Лаврова в отель в Анкоридже в преддверии российско-американского саммита. На себя обратил внимание свитер дипломата с надписью: «СССР». Глава ведомства также признался, что он не впервые на Аляске.

    В пятницу после 22.00 мск на Аляске начнутся исторические переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какие роли и задачи могут быть на саммите у каждого из членов российской делегации: помощника президента Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова, руководителя Минфина Антона Силуанова и министра обороны Андрея Белоусова, а также главы Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилла Дмитриева.

    Комментарии (14)
    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Комментарии (25)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США на Аляске

    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, ощущает ли он мандраж перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске, выразил недоумение: «А что это такое?», передает ТАСС.

    Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, российско-американский саммит стартует 15 августа в 22.30 по московскому времени в Анкоридже. По его словам, ключевой темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг специальной военной операции на Украине, однако президенты Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудят обеспечение мира, безопасности и другие актуальные международные вопросы.

    Российскую делегацию, помимо Путина, представят Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При необходимости к встрече смогут подключиться и эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Американские истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

    Комментарии (8)
    15 августа 2025, 04:30 • Новости дня
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, затем он отправится на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

    Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около 3 тыс. км или почти 2 тыс. миль. Полетное время между городами – порядка четырех часов, передает РИА «Новости».

    «Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный», – сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

    Песков отметил, что Путин «еще будучи премьером неоднократно бывал» в Магадане. Песков пояснил, что в ходе поездок в северо-восточном направлении президент никогда не упускал возможности заняться региональными делами.

    Путин в ходе рабочей поездки отправится на завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. Также президент посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

    Кроме того, Путин возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска – Сибирь), встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание о реализации мастер-плана города Магадана.

    «Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам», – сказал Песков.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета. Саммит с участием президента России и президента США запланирован на 15 августа.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске

    Трамп о саммите с Путиным на Аляске: Ставки высоки

    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

    Дональд Трамп, готовясь к саммиту с Владимиром Путиным на Аляске, опубликовал сообщение в своей социальной сети TRUTH Social, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Ставки высоки!!!».

    Ранее Дональд Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп на встрече с Владимиром Путиным хочет оценить возможность мира на Украине.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    Комментарии (14)
    15 августа 2025, 08:58 • Новости дня
    Захарова пошутила о желании Зеленского попасть на переговоры на Аляске

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с юмором прокомментировала видео с замеченным на Аляске рядом с вероятной площадкой предстоящих переговоров президентов России и США лосем.

    «(Украинский лидер Влдадимир) Зеленский уже не знает, что придумать», – пошутила Захарова, разместив в своем Telegram-канале видео с забредшим на площадку переговоров российской и американской делегаций лосем.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Как заявил накануне помощник президента России Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

    Комментарии (3)
    15 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. россиян, показали, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 78%.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 78%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение».

    Кроме того 79% участников исследования полагают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    За последнюю неделю доля доверяющих Путину увеличилась на 1 процентный пункт, а положительные оценки его работы выросли на 2 процентных пункта.

    Половина россиян, а именно 53% опрошенных, положительно оценивают работу правительства, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущими результатами. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, заявили 58% респондентов – это на 1 процентный пункт выше прошлых показателей.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на 3 процентных пункта выше прошлых значений. За КПРФ готовы проголосовать 8% россиян (минус 1 п.п.), ЛДПР поддерживают 11% (плюс 1 п.п.), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 4% (рост на 2 и 1 п.п. соответственно).

    Опрос проводился с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске

    В состав делегации США вошли госсекретарь Рубио и директор ЦРУ Рэтклифф

    Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В делегацию, сопровождающую Дональда Трампа на встречу с Владимиром Путиным в Анкоридже, вошли глава Госдепа Марко Рубио, главы Минфина и Минторга Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщил Белый дом.

    Вместе с главой администрации США Дональдом Трампом в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным отправятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Кроме того, в делегацию включен специальный посланник Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Белый дом сообщил, что в поездке также примут участие шеф протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон и Дэн Скавино, а также директор по коммуникациям, секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, Кэролайн Левитт и Ник Луна.

    В состав делегации вошел спичрайтер Трампа Росс Уортингтон и ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски.

    Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на Аляске представит команда профессионалов.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Путина на Аляске
    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Путина на Аляске
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, сообщил канал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

    Президент США Дональд Трамп собирается встретить президента России Владимира Путина с почестями на Аляске, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    По данным источников NBC, речь идет о встрече на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где для Путина будет расстелена красная дорожка. Источники подчеркивают, что точная программа и этапы мероприятия еще не утверждены. Вопросы протокола и организационные детали продолжают обсуждаться на уровне американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР.


    Комментарии (3)
    15 августа 2025, 16:38 • Новости дня
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент допустил вариант предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, но исключил возможность ее вступления в НАТО.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, однако вариант присоединения Киева к НАТО он исключил, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Возможно. Вместе с Европой и другими странами», отвечая на вопрос о перспективах предоставления гарантий безопасности. Он подчеркнул, что эти меры поддержки не предусматривают членство Украины в НАТО, поскольку, по его словам, «определенные вещи не произойдут».

    Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил о возможности сокращения американских войск в Европе. Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности без включения в НАТО. Американский лидер также выразил обеспокоенность, что участие Владимира Зеленского в саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

    Комментарии (7)
    15 августа 2025, 17:25 • Новости дня
    Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин должен прилететь в Анкоридж в 11:00 по местному времени (22.00 мск), где его встретит у трапа самолета президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Песков уточнил, что время вылета Путина из Магадана рассчитано точно по графику: ожидается, что российский лидер приземлится в Анкоридже ровно в 11 часов по местному времени ( 22.00 мск), передает ТАСС. Он отметил, что встреча у трапа самолета с Трампом была согласована заранее.

    На вопрос о том, не возникнет ли задержек с таким плотным графиком, Песков сообщил, что «президент России всегда успевает».

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе перед началом американо-российского саммита.

    Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Белый дом сообщил, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Комментарии (6)
    14 августа 2025, 21:39 • Новости дня
    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира

    DN: Трамп неоднократно обсуждал со Столтенбергом вопрос Нобелевской премии мира

    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Dagens Naeringsliv (DN).

    Издание Dagens Naeringsliv пишет, что Трамп неоднократно связывался с экс-генеральным секретарем НАТО и нынешним министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом по поводу Нобелевской премии мира, сообщает «Газета.Ru». По информации источника, Трамп обсуждал с ним этот вопрос, напоминая, что награду вручает норвежский комитет.

    В конце июля, во время очередного разговора, посвященного взаимоотношениям между США и Норвегией, Трамп вновь поднял тему Нобелевской премии, перейдя к ней после дискуссии о пошлинах на норвежские товары. Подчеркивается, что для Трампа этот вопрос был особенно важен.

    Ранее администрация Белого дома опубликовала список стран, поддержавших кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира.

    В сообщении указывается, что Трампа поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Республики Руанда Оливье Ндухунгирехе.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 23:31 • Новости дня
    США пообещали 6 млн долларов за помощь в поимке руководства криптобиржи Garantex

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти предложили вознаграждение в 6 млн долларов за сведения, которые позволят задержать руководителей российской криптобиржи Garantex, сообщил Госдеп.

    Госдепартамент пояснил, что 5 млн долларов предложены за сведения о гражданине России Александре Мире Серде, а еще 1 млн – за информацию о других топ-менеджерах компании, передает ТАСС.

    По версии США, площадка Garantex использовалась для отмывания «сотен миллионов долларов» незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений и торговли наркотиками. В документе подчеркивается, что только с апреля 2019 по март 2025 года через биржу прошло операций с криптовалютой на сумму порядка 96 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржа Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года. Евросоюз также ввел санкции в отношении базирующейся в России криптовалютной биржи. Весной 2025 года Garantex приостановила все операции из-за блокировки Tether кошельков на сумму более 2,5 млрд рублей. Американские власти конфисковали серверы и заблокировали 26 млн долларов Garantex. В марте 2025 года власти Индии задержали по запросу США администратора биржи – гражданина Литвы Алексея Бесчокова.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР

    Свитеры с символикой «СССР», как у Лаврова, раскупили на маркетплейсах за полдня

    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Владелица бренда SelSovet заявила о резком спросе на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    О резком росте спроса на продукцию бренда SelSovet сообщила его основательница Екатерина Варлакова, передает RT.

    По ее словам, свитеры с надписью «СССР», аналогичные тому, который был на министре иностранных дел России Сергее Лаврове во время пребывания на Аляске, были полностью раскуплены еще до обеда.

    Варлакова отметила: «Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер... Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина». Она уточнила, что все такие свитеры закончились в продаже, а на сайте уже открыт предзаказ. Фабрика бренда приступила к изготовлению новой партии.

    По словам Варлаковой, ранее компания уже сталкивалась со всплеском популярности после выхода сериала «Слово пацана». Сейчас бренд рассматривает возможность запуска свитеров с цитатами политиков, включая Лаврова, так как поступило много таких запросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Комментарии (4)
