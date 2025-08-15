Путин заявил о преображении и модернизации Магадана

Путин на совещании сообщил о развитии Магадана по мастер-плану дальневосточных городов

Tекст: Денис Тельманов

Магадан активно преображается, становится более современным и удобным, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». По его словам, эти перемены во многом связаны с внедрением мастер-плана развития города.

Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана в формате видеоконференции подчеркнул: «Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города».

Президент уделил особое внимание тому, что преобразования делают город комфортнее для жителей и гостей.

