    Общемировой кризис заставит воевать роботами
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
    Африканский союз заявил о дискриминации континента на картах мира
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным
    Губернатор Рязанской области ввел режим ЧС после пожара на «Эластике»
    МВД Сербии сообщило о ранении 75 полицейских при беспорядках
    Шор обратился к молдавской полиции с призывом поддержать протест
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    7 комментариев
    15 августа 2025, 16:54 • Новости дня

    Путину показали спорткомплекс «Президентский» в Магадане

    Путин осмотрел комплекс «Президентский» и пообщался с юными хоккеистами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане, оценив условия для тренировок и встретившись с детской хоккейной командой.

    Президент России посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане, сообщается в Telegram-канале Кремля. Владимиру Путину продемонстрировали основные помещения комплекса, рассказали об особенностях объекта и его возможностях для разных видов спорта.

    В ходе визита главе государства представили условия, созданные для жителей Магадана. Комплекс, площадью 19 500 кв. м, позволяет одновременно заниматься до 248 спортсменам и принимать до 600 зрителей. Основное назначение сооружения – проведение учебно-тренировочных занятий, соревнований регионального и городского уровня, а также массовых физкультурных мероприятий для всех возрастов.

    Особое внимание уделено возможностям для хоккея, фигурного катания, плавания, игровых и единоборств, а также массовому катанию на коньках. Во время обхода президент пообщался с игроками детской хоккейной команды, обсудив с ними занятия спортом и условия подготовки.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Путин также посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане.

    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    69 комментариев

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    15 августа 2025, 04:30 • Новости дня
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, затем он отправится на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

    Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около 3 тыс. км или почти 2 тыс. миль. Полетное время между городами – порядка четырех часов, передает РИА «Новости».

    «Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный», – сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

    Песков отметил, что Путин «еще будучи премьером неоднократно бывал» в Магадане. Песков пояснил, что в ходе поездок в северо-восточном направлении президент никогда не упускал возможности заняться региональными делами.

    Путин в ходе рабочей поездки отправится на завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. Также президент посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

    Кроме того, Путин возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска – Сибирь), встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание о реализации мастер-плана города Магадана.

    «Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам», – сказал Песков.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета. Саммит с участием президента России и президента США запланирован на 15 августа.

    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    69 комментариев

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    15 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. россиян, показали, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 78%.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 78%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение».

    Кроме того 79% участников исследования полагают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    За последнюю неделю доля доверяющих Путину увеличилась на 1 процентный пункт, а положительные оценки его работы выросли на 2 процентных пункта.

    Половина россиян, а именно 53% опрошенных, положительно оценивают работу правительства, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущими результатами. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, заявили 58% респондентов – это на 1 процентный пункт выше прошлых показателей.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на 3 процентных пункта выше прошлых значений. За КПРФ готовы проголосовать 8% россиян (минус 1 п.п.), ЛДПР поддерживают 11% (плюс 1 п.п.), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 4% (рост на 2 и 1 п.п. соответственно).

    Опрос проводился с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    14 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Песков анонсировал визит Путина в российский регион по пути на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин собирается воспользоваться своим предстоящим полетом на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы заодно совершить рабочую поездку в один из российских регионов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что такие дальние поездки на восток глава государства всегда старается совмещать с посещением российских регионов, передает ТАСС.

    «Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Ранее Песков сообщил об отсутствии планов подписания документов после саммита на Аляске. По его словам, президенты России и США по итогам встречи проведут совместную пресс-конференцию.

    15 августа 2025, 16:30 • Новости дня
    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе в Аляске перед началом американо-российского саммита, сообщил губернатор штата Майк Данливи в интервью телеканалу Fox News.

    Детали протокола предстоящей встречи между президентами России и США раскрыл губернатор штата Майк Данливи, передает ТАСС. По словам Данливи, Дональд Трамп планирует прибыть на базу в Аляске до Владимира Путина и лично встретить российского лидера на взлетно-посадочной полосе.

    Губернатор отметил, что, по его мнению, встреча пройдет достаточно быстро и без лишних задержек.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске.

    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Владимира Путина на Аляске.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    15 августа 2025, 02:33 • Новости дня
    Ил-96 с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился в Анкоридже (Аляска, США), сообщают информационные агентства.

    На борту находятся журналисты кремлевского пула и часть российской делегации, прибывшей на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    За приземлением самолета в режиме онлайн наблюдали более 23 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый самолет Ил-96 ранее также совершил посадку в Анкоридже после вылета из Москвы. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США.

    15 августа 2025, 06:41 • Новости дня
    Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа стартуют в Анкоридже в пятницу в 11.00 по местному времени (22.00 мск).

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, штат Аляска, начнется в пятницу в 11:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по московскому времени, передает ТАСС. Информация о времени переговоров содержится в официальном графике президента США, который был распространен пресс-службой Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. США развернули истребители F-35 на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.

    14 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Мэрия оценила возможное влияние встречи Путина и Трампа на Анкоридж

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Анкориджа не ожидают масштабных сбоев в работе муниципальных служб из-за встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила мэр Анкориджа Сюзен Лафрэнс.

    Пресс-секретарь мэра Анкориджа Эмили Гудикунц заявила о минимальном влиянии подготовки к саммиту на город и работу служб на данный момент, передает ТАСС.

    «Мы сотрудничаем с властями штата (Аляска), объединенной военной базой Элмендорф-Ричардсон, военными и Белым домом, чтобы содействовать успеху саммита», – сказала Гудикунц.

    Лафрэнс заявила, что власти не ожидают существенных сбоев в работе школ, транспорта или других городских служб в связи с проведением саммита. Она отметила, что событие рассматривается как шанс продемонстрировать значимость Анкориджа для международной торговли, обороны и туризма, а подготовка ведется в тесном взаимодействии с военными.

    По наблюдению ТАСС, в городе пока не замечено дополнительных мер безопасности. На улицах отсутствуют временные постройки и ограждения, нет значимых ограничений для автотранспорта и пешеходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    Bloomberg заявило, что Секретная служба США столкнулась с логистическими сложностями при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже. Служба также испытывает нехватку сотрудников для обеспечения безопасности мероприятия.

    15 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане, где осмотрит склад приемки и хранения сырья, реакционный зал и производственную лабораторию.

    Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане. Президент ознакомится с работой склада для приемки и хранения сырья, реакционного зала и производственной лаборатории, сообщается на сайте Кремля.

    Предприятие, введенное в эксплуатацию в 2023 году, стало первым в России производством, где выпускают реэтерифицированные триглицериды rTG из сардины и сельди, выловленных в Охотском море. Объект построен по международным стандартам качества, что позволяет успешно реализовывать продукцию как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Планируется, что общий объем сбыта составит 2,2 тыс. тонн в год, из которых 2 тыс. тонн приходится на рафинированный рыбий жир, а 200 тонн – на реэтерифицированные триглицериды.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    14 августа 2025, 17:56 • Новости дня
    Рубио: Трамп на встрече с Путиным хочет оценить возможность мира на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность достижения мира на Украине.

    Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на переговорах с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано, передает ТАСС.

    По словам Рубио, Трамп рассчитывает в ходе завтрашних переговоров с Путиным быстро выяснить, возможен ли мир на Украине. «Посмотрим, как завтра все пройдет. Как отмечал президент, он рассчитывает завтра пообщаться с Путиным и быстро, на ранней стадии понять, возможен мир или нет», – отметил он.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Ранее Белый дом сообщил, что Трамп намерен использовать встречу с Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    69 комментариев

    14 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил о совместной пресс-конференции Путина и Трампа после саммита

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам саммита на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что на этом мероприятии Путин озвучит круг договоренностей и пониманий, которых удастся достичь во время переговоров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что Трамп намерен обсудить сделку по редкоземельным металлам с Путиным во время предстоящего саммита на территории Аляски.

    Белый дом сообщил, что Трамп намерен использовать встречу с Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    69 комментариев

    15 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    Продавцы в Анкоридже не подготовили сувениры к саммиту Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В торговых точках аэропорта Анкориджа пока нет сувенирной продукции, посвященной предстоящему саммиту между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Сувенирные магазины в аэропорту Анкориджа не успели подготовить к продаже продукцию, посвященную саммиту, передает РИА «Новости».

    «У нас еще нет сувениров на продажу по этой теме, потому что у нас не было времени подготовиться, но мы надеемся получить их завтра», – сказала продавщица одного из центральных магазинов.

    Обычно перед подобными встречами сувенирная индустрия заранее готовится к наплыву покупателей. Например, перед саммитом в Сингапуре между Трампом и Ким Чен Ыном в 2018 году в продаже появились памятные медали.

    Напомним, Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске. На аляскинской авиабазе Элмендорф-Ричардсон развернули истребители F-35. Белый дом сообщал, что политики начнут переговоры в 11.00 по местному времени (22.00 мск).

    15 августа 2025, 09:30 • Новости дня
    Путин поздравил Индию с Днем независимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Дроупади Мурму и премьеру страны Нарендре Моди, в которой поздравил их с Днем независимости страны.

    «Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые теплые поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости», – говорится в телеграмме российского лидера. Она опубликована на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул успехи Индии в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Он отметил, что Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и принимает активное участие в решении ключевых международных вопросов.

    Россия придает особое значение стратегическому партнерству с Индией, добавил глава российского государства. Москва и Дели будут продолжать укреплять двустороннее сотрудничество, что отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе и мире.

    В конце поздравления президент пожелал руководителям Индии крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны – счастья и благополучия.

    В начале августа Путин и Моди поговорили по телефону, темами обсуждений стали ситуация на Украине и вопросы российско-индийского сотрудничества.

    15 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Дмитриев: Встреча Путина и Трампа важна для всего мира

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске скажутся на всем мире, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира», – сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Российская сторона надеется на конструктивный диалог, сейчас есть возможность донести прямо и четко позицию Москвы до Вашингтона, добавил он.

    Белый дом пояснял, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Напомним, Путин прилетел в Магадан перед встречей с президентом США на Аляске. Американская сторона развернула истребители F-35 на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сам Трамп указывал, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      «Алсиб» снова включился в историю

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      3 комментария
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации