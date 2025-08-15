Путину показали спорткомплекс «Президентский» в Магадане

Путин осмотрел комплекс «Президентский» и пообщался с юными хоккеистами

Tекст: Вера Басилая

Президент России посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане, сообщается в Telegram-канале Кремля. Владимиру Путину продемонстрировали основные помещения комплекса, рассказали об особенностях объекта и его возможностях для разных видов спорта.

В ходе визита главе государства представили условия, созданные для жителей Магадана. Комплекс, площадью 19 500 кв. м, позволяет одновременно заниматься до 248 спортсменам и принимать до 600 зрителей. Основное назначение сооружения – проведение учебно-тренировочных занятий, соревнований регионального и городского уровня, а также массовых физкультурных мероприятий для всех возрастов.

Особое внимание уделено возможностям для хоккея, фигурного катания, плавания, игровых и единоборств, а также массовому катанию на коньках. Во время обхода президент пообщался с игроками детской хоккейной команды, обсудив с ними занятия спортом и условия подготовки.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Путин также посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане.