Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с днем рождения

Tекст: Алексей Дегтярев

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что встречи в Москве в марте и мае подтвердили дружественный, союзнический характер российско-абхазских отношений, передает ТАСС.

Российский лидер отметил намерение продолжать конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в интересах народов двух стран и обеспечения стабильности в регионе.

В телеграмме также прозвучали пожелания Гунбе крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Отмечается, что 14 августа Бадру Гунбе исполнилось 44 года, однако в этот день в республике проходят памятные мероприятия, посвященные началу грузино-абхазской войны, поэтому свой день рождения Гунба не отмечает.

Поздравления президенту Абхазии также направили ряд других высокопоставленных лиц из России, включая зампреда СБ России Дмитрия Медведева, главу правительства Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, главу СВР Сергея Нарышкина и т.д.

Напомним, 12 июня, на День России в Сухуме высокопоставленные представители власти и общественности приняли участие в приеме, организованном российским посольством.