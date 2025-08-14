Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Центр беспилотных технологий создал навигатор по поддержке компаний
Центр беспилотных технологий (ЦБСТ) создал навигатор, который аккумулирует в себе около 45 государственных и отраслевых мер поддержки для компаний, работающих в области беспилотных авиационных систем.
Навигатор мер поддержки для компаний специального и двойного назначения был запущен Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), передает ВЗГЛЯД.
Новый инструмент собрал актуальную информацию о государственных грантах, льготах, акселерационных и экспортных программах для производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем.
Сейчас навигатор доступен в чат-боте ЦБСТ, где пользователи могут искать и фильтровать меры поддержки. По словам секретаря Наблюдательного совета ЦБСТ Александра Сидякина, в справочнике собраны порядка 45 актуальных мер, что должно облегчить компаниям их поиск и применение.
Запущен отбор пяти компаний для бесплатного участия в пилотном проекте, заявки принимаются через чат-бот. Участники смогут протестировать прототип сопровождения по трем мерам поддержки и получить персональные консультации специалистов ЦБСТ.
Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков заявил, что компании должны не просто знать о существующих мерах, а им необходимо реальное сопровождение «под ключ», от запроса до результата.
Окончательную версию навигатора планируется запустить в открытом доступе в 2026 году: она станет ключевым элементом инфраструктуры развития отрасли спецтеха, что позволит ускорить внедрение новых проектов.