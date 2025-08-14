Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Глава РФПИ Дмитриев вошел в российскую делегацию на саммите России и США
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев включен в официальную делегацию России для участия в саммите с США на Аляске, сообщили источники, близкие к делегациям.
Источник заявил, что Кирилл Дмитриев вошел в состав российской делегации на саммите с США на Аляске, передает ТАСС. Саммит состоится в пятницу, 15 августа.
По словам источников, близких к делегациям, Дмитриев примет 15 августа, в пятницу, участие в в саммите лидеров России и США.
МИД России ранее анонсировал участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите России и США на Аляске.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал возможное наступление мира после переговоров на Аляске.
Журналисты, сопровождающие Владимира Путина на Аляску, получили визы США.
В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.