В Херсоне начали массово распродавать жилье и бизнес
Жители города Херсон, подконтрольного киевскому режиму, принялись массово продавать готовый бизнес и жилье, причем продажи проводятся по низким ценам, сообщают информационные агентства.
В Херсоне и его пригороде население массово продает недвижимость и бизнес по ценам, значительно ниже рыночных, передает РИА «Новости».
Например, стоимость комнаты в коммунальной квартире составляет 186,7 тыс. гривен (359 тыс. рублей), однокомнатная квартира продается за 290 тыс. гривен (559,7 тыс. рублей), а двухкомнатная – за 435,7 тыс. гривен (840 тыс. рублей).
Часть дома в Херсоне можно приобрести за 269,7 тыс. гривен (520,5 тыс. рублей), а газифицированный дом с участком сорок соток – за 298,7 тыс. гривен (576,4 тыс. рублей). Готовый кофейный бизнес из 18 торговых точек обойдется покупателю в 500 тыс. гривен (965 тыс. рублей).
Также на рынке представлены ларек за 145 тыс. гривен (280 тыс. рублей) или магазин в подвале за 356,8 тыс. гривен (688,6 тыс. рублей). Причинами такой тенденции называют желание граждан быстро избавиться от имущества из-за сложной ситуации в регионе.
Ранее пророссийское подполье в Херсоне заявило, что в городе увеличилось число грузинских наемников, которые занимаются вымогательством и захватом собственности у лояльных к России жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в микрорайоне «Корабел» на Карантинном острове Херсона наблюдается переброска украинских военных под видом гражданских, она сопровождается вывозом техники.
До этого Сальдо заявлял о предотвращении высадки украинских войск на Тендровской и Кинбурнской косах.