Защита обжаловала приговор Веронике Наумовой по делу убийства ребенка

Адвокат Наумовой обжаловала приговор о 24 годах колонии за убийство

Tекст: Денис Тельманов

Адвокат Елена Хорова сообщила об обжаловании приговора по делу екатеринбурженки Вероники Наумовой, осужденной на 24 года лишения свободы за убийство малолетнего опекаемого ребенка, передает ТАСС. Юрист подчеркнула, что намерена добиться полного оправдания своей подзащитной.

В июне 2023 года Наумова заявила о пропаже ребенка, что стало причиной масштабных поисков с участием около 1,5 тыс. человек. Вскоре тело мальчика было обнаружено в гараже, спрятанным в сумке, а следствие установило, что ребенок умер более полугода назад, в то время как опекун продолжала получать выплаты.

Согласно данным следствия, Наумова избила мальчика металлической ложкой для обуви, затем утопила его в ванной с холодной водой. Суд признал ее виновной в 61 эпизоде преступлений, включая убийство, истязание и мошенничество с выплатами. Наумова получила 24 года колонии, два года ограничения свободы и обязана выплатить отцу мальчика один млн рублей.

Племянник Наумовой Даниил Егольников осужден на пять лет за участие в незаконном лишении свободы и истязаниях ребенка. Екатеринбургский гарнизонный военный суд ранее приговорил мужа Наумовой Александра к пяти годам лишения свободы по делу об истязании ребенка. Кроме того, бывшая заведующая детсадом получила один год и десять месяцев за сокрытие травм и отсутствия мальчика.

По факту бездействия должностных лиц возбуждены уголовные дела о халатности.

