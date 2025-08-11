Водитель BMW спас пешеходов и получил выплату по страховке в Казахстане

Tекст: Алексей Дегтярев

Водитель BMW X5 Сергей Серещев подставил свой автомобиль под колесо грузовика, чтобы обезопасить пешеходов, сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 5 августа в алма-атинском микрорайоне «Орбита-2», когда от грузового автомобиля на высокой скорости отделилось колесо и покатилось в сторону людей. Серещев, увидев угрозу, направил недавно купленный внедорожник на траекторию колеса и закрыл собой прохожих.

В результате его автомобиль был серьезно поврежден – страховая компания оценила ущерб в 10,9 млн тенге (примерно 20 тыс. долларов). По условиям программы VIP каско, все поврежденные детали будут полностью заменены, при этом только одна оригинальная фара для новой BMW X5 стоит около 3 млн тенге. В перечень попали 42 запасные части, требующие замены.

Поступок водителя вызвал одобрение пользователей социальных сетей, многие из которых предлагали организовать сбор средств на восстановление машины, но владелец отказался от предложенной помощи.

