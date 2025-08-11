Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Член палаты лордов призвала убрать памятник генералу-колонизатору Клайву
Член палаты лордов выступила против памятника Роберту Клайву у МИД Британии
Статуя генерала Роберта Клайва, установленная у здания МИД Британии, оказалась в центре дискуссий из-за роли Клайва в истории Индии и Бенгальском голоде, унесшем жизни 10 млн человек.
Член палаты лордов Тангэм Деббонер призвала британские власти убрать памятник генералу Роберту Клайву, расположенному у здания МИД Британии, сообщает РИА «Новости».
Леди заявила: «Я не уверена, что памятник Клайву действительно должен располагаться рядом с министерством иностранных дел. Я прохожу мимо, и на барельефах изображены счастливые улыбающиеся люди, которые очень рады его видеть. Но это просто не соответствует исторической достоверности. Это не способствует нашим нынешним отношениям с Индией, совершенно нелогично считать Индию страной, которую цивилизовала Британия».
Деббонер подчеркнула, что на барельефах памятника индийцы изображены в подчиненном положении по отношению к Клайву, что, по ее мнению, искажает историческую правду. Статуя была установлена у МИД в 1916 году и посвящена Клайву, сыгравшему ключевую роль в колонизации Индии и укреплении британского господства. Telegraph отмечает, что позже Клайва обвинили в решениях, приведших к голоду в Бенгалии, в результате которого погибло 10 миллионов человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее парламент Британии заинтересовался неработающей дверью за 13 млн долларов.