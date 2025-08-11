Найден способ возрождения умирающих деревень России

Иермонах Вадим рассказал о возрождении села Губино в Калужской области

Tекст: Вера Басилая

Десять лет назад в Губине оставалось всего десять дворов, а само село считалось вымирающим. Переломный момент настал с началом восстановления древней Зачатьевской церкви, которую возглавил иеромонах Вадим из Оптиной пустыни, пишет «Комсомольская правда».

«Когда я приехал сюда в сентябре 2015-го, здесь не было ни одного фонаря, только гнилые столбы с проводами. Все заросло борщевиком. Храм стоял заброшенным 88 лет!» – рассказал монах.

По его словам, проект возрождения начался без денег и связей, лишь с верой и поддержкой единомышленников.

Восстановление храма и строительство гостевого дома для паломников стали точками притяжения для верующих и многодетных семей со всей страны.

С 2018 года в Губине работает гостевой дом и гимназия, открылись детские площадки и парк, проведены газ и интернет, построены новые дома и дорожки. Сейчас в селе проживает около 130 семей, многие из которых имеют четырех-пятерых детей.

Стоимость земли в Губине выросла до уровня подмосковных поселков, а проект села вошел в сотню лучших идей развития России. В самом центре села открыт культурный сад имени Достоевского с фигурами персонажей романов, а в домах установлена современная инфраструктура, включая зарядные станции для электромобилей. Большинство переселенцев – верующие люди, прошедшие собеседование с батюшкой, чтобы поддерживать особую атмосферу деревни без сквернословия и вредных привычек.

Ежегодно в Губино проходит фестиваль «Дни Достоевского», в этом году его посетили 35 тыс. человек из России и других стран.

Актив села следит за порядком и чистотой, а местные жители поддерживают друг друга трудом на благо общины.

Власти проявляют интерес к опыту Губина, однако, по словам отца Вадима, здесь избегают коммерциализации и стараются сохранить духовную направленность проекта.

