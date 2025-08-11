Суд обязал Фургала выплатить компенсацию вдове убитого бизнесмена

Tекст: Алексей Дегтярев

Фургала обязали выплатить вдове Евгения Зори 2 млн рублей компенсации морального вреда, передает РИА «Новости».

Кроме того, его подельники должны заплатить по 1 млн рублей. Суд также взыскал с Фургала и других осужденных расходы на похороны, которые составили более 518 тыс. рублей, а также расходы на услуги представителя, почтовые услуги и перевод документов.

Истица требовала значительно большую сумму – 200 млн рублей морального вреда с Фургала и по 50 млн рублей с каждого подельника, а также компенсацию всех расходов на похороны, которые превысили 820 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования частично. Также разрешен вопрос о взыскании с ответчиков государственной пошлины: часть суммы в долевом порядке, часть – солидарно.

Сергей Фургал подал апелляцию на решение суда, а прокурор – апелляционное представление. На данный момент судебные акты в кассационном порядке не обжалованы.

В декабре Генпрокуратура взыскала с Фургала и связанных с ним компаний 8,5 млрд рублей в пользу государства.

Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. 10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима.