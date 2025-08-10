Эксперт объяснил усиление атак украинских беспилотников на российские регионы

Военный эксперт Дандыкин: Атаки украинских БПЛА – это террористический беспредел

Tекст: Андрей Резчиков

«Активность украинских беспилотников связана с тем, что через неделею должна состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. И пока суть да дело противник, которого не позвали на эти переговоры, резвится. И все это происходит с подачи европейцев, которые тоже не были приглашены», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Собеседник особо отметил, что в последнее время угрозы атаки украинских беспилотников возникают в регионах, куда люди приезжают на летний отдых: «Это Сочи, федеральная территория «Сириус» и другие регионы. Бьют, как правило, по пляжам. Это полный террористический беспредел, другими словами это не назовешь. Если раньше противник старался добраться до аэродромов, НПЗ, то теперь работает по местам отдыха людей, транспортным артериями. Все это касается и регионов Кавказа, в частности, Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии».

Одновременно угрозы атак украинских беспилотников возникают в российских приграничных регионах – в Брянской, Белгородской и Курской областях. «Это проявление злости, у противника ничего не получается. Поэтому направляют беспилотники. Массовое применение БПЛА – это единственное, что осталось у ВСУ. Мы в ответ уничтожаем эти беспилотники, в том числе и минувшей ночью. Под огонь попадают операторы дронов и места их дислокации. В частности, в Черниговской области Украины были уничтожены две машины с людьми и беспилотниками».

Эксперт прогнозирует, что Украина на предстоящей неделе попытается усилить атаки беспилотниками или придумает иные форматы ведения боевых действий: «Сейчас возможны любые провокации, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Британцы большие мастера в этом деле, уже какие-то моменты педалируются в этом направлении. По полной используются разведывательно-аналитические данные сторонних государств, чьи представители присутствуют на Украине, конкретно в Киеве и Очакове. Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины – это фиалы британской МИ-6 и ЦРУ США», – считает Дандыкин, добавив, что также возможны подставы с устранением заметных деятелей нацистского украинского режима.

В ночь на субботу российские силы ПВО уничтожили 97 дронов ВСУ над 12 регионами страны. В частности, 28 беспилотников было сбито над Курской областью, по 13 БПЛА – над Брянской и Калужской областями, десять дронов ликвидировали над территорией Тульской области, по восемь над Орловской и Белгородской областями. Над акваторией Азовского моря силы ПВО сбили семь дронов. Над Краснодарским краем – пять, еще два беспилотника уничтожены над Ростовской областью.

Утром в субботу Минобороны сообщило об уничтожении еще 21 беспилотника. Семь БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, шесть над Брянской и четыре над Калужской областями. Также дежурные средства ПВО перехватили три дрона над акваторией Черного моря и один беспилотник над Крымом.

Днем, в период с 12.00 до 15.30 по московскому времени, дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа. Среди сбитых аппаратов 11 находились над Брянской областью, семь – над Калужской, пять – над Московским регионом, при этом один из них направлялся в сторону столицы. Также по два беспилотника были сбиты на территории Краснодарского края и Рязанской области.

Режим беспилотной опасности дважды вводился в Северной Осетии, что приводило к ограничению работы аэропорта во Владикавказе. План «Ковер» также вводился в аэропортах Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Угрозы атаки беспилотниках были объявлены в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии.