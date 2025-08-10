Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.0 комментариев
Губернатор Миляев: Силы ПВО ликвидировали пять украинских БПЛА в Тульской области
Подразделения ПВО Минобороны России сбили пять украинских беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Подразделения ПВО Минобороны России отразили очередную воздушную атаку украинских беспилотников. Было уничтожено пять БПЛА. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», – написал глава Тульской области в своем Telegram-канале.
В сообщении также отмечается, что на территории региона сохраняется опасность дальнейших атак беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что в Тульской области за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило об уничтожении ПВО России 19 украинских беспилотников.