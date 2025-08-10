Мина взорвалась на пляже в Одесской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

На пляже в поселке Затока Одесской области произошел взрыв мины, в результате которого есть погибшие, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. В публикации Telegram-канала «Страна.ua» отмечается: «На пляже в Затоке Одесской области взорвалась мина. Сообщают о погибших».

Как уточнили в агентстве «РБК-Украина», мина взорвалась в море примерно в 50 метрах от берега. В этот момент в воде находился мужчина, который, по данным агентства, не выжил.

Позднее полиция Одесской области сообщила, что в результате двух взрывов во время купания на пляже погибли женщина и двое мужчин. Обстоятельства произошедшего уточняются.

